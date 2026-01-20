賴清德遭提案彈劾拒出席審查會 國民黨團：默認人民的質疑

賴清德總統拒絕出席彈劾案審查會，國民黨立法院黨團表示，此舉證明他心虛與怯懦，「默認」人民對他的質疑。（圖：總統府YT頻道）

賴清德總統拒絕出席彈劾案審查會，國民黨立法院黨團表示，此舉證明他心虛與怯懦，「默認」人民對他的質疑，國民黨團全體立委會嚴審彈劾案，並將賴政府違法亂紀攤在陽光下。(請聽AI報導)

國民黨團批評，賴清德的缺席不僅是對全國最高民意機關的公然藐視，更是對中華民國憲政體制的踐踏，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力，賴清德身為總統，面對重大違法失職指控，本就應該坦然赴會向國人說明。賴

國民黨團抨擊，賴清德現在選擇躲在總統府的高牆後，拒絕接受檢驗，只享受權力卻不負責任的態度，正是民進黨這群高官們權力傲慢的極致展現，賴清德的缺席等同於默認人民對他的質疑，企圖以不出席冷處理憲政危機，無法掩蓋執政倒行逆施的真相，議場上的那張空椅子將成為賴清德逃避責任、背棄人民的歷史鐵證。

國民黨團強調，正義的審判不會停止，國民黨團全體立委將堅守崗位，嚴格審查彈劾案，將賴政府的違法亂紀攤在陽光下，賴清德躲得了一時，躲不過歷史的審判。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)