賴清德遭轟「只在乎政治鬥爭」 綠營反擊鄭麗文：消費治安事件非常可恥

捷運台北車站、中山商圈昨晚發生隨機攻擊案，造成4人死亡、多人受傷。不過，國民黨主席鄭麗文今（20）日卻呼籲總統賴清德「不要把心思都放在政治鬥爭上」。對此，民進黨痛批，國民黨消耗治安事件非常冷血，對受害者也毫無憐憫之心，只會製造政治對立的行為非常可恥。

吳崢重申，民進黨譴責任何形式的暴力，期盼案件真相早日水落石出。（資料照）

鄭麗文今早出席宜蘭縣國民黨部黨慶活動。她發表談話時指出，社會安全網有很大的問題，並質疑負責台灣治安的內政部究竟在忙什麼、只把心思放在對付陸配上。同時，她也呼籲賴清德，這個國家社會病了，不要將心思都放在政治鬥爭上。

民進黨發言人吳崢表示，沒有任何人希望看見善良市民的生命與財產受到侵害，在社會仍籠罩不安情緒之際，國民黨卻只有急著跳出來操作政治口水。試問，鄭麗文是否曾對這些投入維護治安的警察弟兄姊妹，表達過一絲關心或慰勉？

吳崢指出，目前治安機關仍針對此一無差別攻擊事件進行調查，在犯案動機尚未明朗前，鄭麗文及凌濤等國民黨人士，便急於將事件肇因歸咎於執政黨，令人質疑其心中是否只剩政治鬥爭，而毫無對受害者的憐憫之心。

吳崢強調，民進黨不會像國民黨如此冷血，只要發生治安事件，就急著從政敵身上咎責。賴清德總統今日談話中亦肯定台北市長蔣萬安及市府團隊的危機處理作為，強調即便政黨不同，大家同屬一個國家，應攜手解決危害人民安全的各項問題。反觀鄭麗文，仍持續消費治安事件、製造政治對立，行徑非常可恥。

吳崢重申，民進黨譴責任何形式的暴力，期盼案件真相早日水落石出，更重要的是共同建構更堅固的社會安全防護網。政治口水與無差別的政治鬥爭，無助於社會治安的維護，只會讓善良的台灣人感到厭惡。

