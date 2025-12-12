賴清德邀三院國政茶敘 府意外：韓國瑜主動提議又突然不克出席

賴清德邀請國政茶敘，韓國瑜不出席。 圖：張良一/攝

總統賴清德邀請行政院長、立法院長、考試院長於15日進行國政茶敘，盼解決《財政劃分收支法》、《公務人員退休資遣撫卹法》爭議。不過，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統原本是依照《憲法》進行院際協商，但立法院長韓國瑜提議以茶敘形式交換意見，總統允諾安排，但韓院長稍早又忽然表達不克出席，府方感到意外與不解。

郭雅慧今晚指出，為因應當前包括《財劃法》、「反年改」等多項修法對於國家憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，賴清德預定於15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。

郭雅慧說明，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續台灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，賴清德盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

郭雅慧表示，對於韓國瑜稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在賴總統與總統府秘書長潘孟安日前面邀韓院長依照憲法進行院際協商，韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排。她說，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰由衷感謝賴總統以全民福祉為優先，促進院際溝通，以守護國家民主憲政制度並健全國家財政發展。她說明，卓院長將會出席，也希望能夠透過憲政機關的交流對話，誠摯尋求共同合作的空間與機會，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。

