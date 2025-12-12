賴清德邀三院會商「韓國瑜忽表達不克出席」 府方：他主動建議

受到此案與《財政收支劃分法》僵局、明年度總預算延宕等議題影響，總統賴清德決定於下週一（15日）在總統府召開國政茶敘，然而總統府發言人郭雅慧傍晚表示，韓國瑜稍早突然告知無法出席。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）





國民黨與民眾黨日前合力推動「停砍年金」相關修法，力促《公務人員退休資遣撫卹法》調整，該法案今（12）日在立法院三讀通過。受到此案與《財政收支劃分法》僵局、明年度總預算延宕等議題影響，總統賴清德決定於下週一（15日）在總統府召開國政茶敘，然而總統府發言人郭雅慧傍晚表示，韓國瑜稍早突然告知無法出席，讓府方感到突兀與不解。

郭雅慧指出，日前賴清德與韓國瑜在民主基金會活動上交談時，韓國瑜主動建議以茶敘形式進行院際協商，總統亦同意並交由總統府秘書長潘孟安安排，公文隨後正式送達。賴清德邀集行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及考試院長周弘憲會商，希望藉由院際對話化解當前政治對立。如今韓臨時表示不克與會，府方正了解原因，並再次呼籲韓國瑜出席，共同為穩定國政努力。

在野黨近期接連推動《財劃法》、《國籍法》以及《離島建設條例》等修法，讓綠營面臨龐大攻防壓力。賴清德今日中午與黨籍立委便當會中討論立院僵局，強調將依憲政程序處理行政院副署爭議。未料討論結束後，反年改法案下午即闖關成功。

面對財政健全、年金改革與總預算審議卡關等多重問題，賴清德希望透過三院長對話建立溝通管道。行政院方面已表態卓榮泰將準時出席，期望在憲政架構下尋求協作空間；考試院長周弘憲也表示會到場，盼促進更完整的院際合作。

韓國瑜則在晚間前往立法院耶誕活動時，被問及出席與否僅簡短回應「謝謝」，未進一步說明理由。總統府仍盼韓最終能到場，讓各院共同面對當前挑戰，維護民主運作與國家長治久安。

