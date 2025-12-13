賴清德邀三院茶敘 鄭麗文酸：賴總統應跟跟賴主席談

鄭麗文表示，「賴清德總統應該回去跟賴清德主席好好地坐下來、靜下心，審視一下自從執政以來到底犯了什麼樣的錯誤」。（圖／周志龍攝）

針對賴清德總統邀請行政院、立法院及考試院院長下周一到總統府茶敘，立法院長韓國瑜婉拒出席，國民黨主席鄭麗文今（13）日在雲林時受訪表示，如果賴總統有心彌補裂痕，不需要一直做這種虛假的假動作，虛情假意，其實大可不必，一定要真心誠意的。「賴清德總統應該回去跟賴清德主席好好地坐下來、靜下心，審視一下自從執政以來到底犯了什麼樣的錯誤。」

鄭麗文指出，賴清德總統如果真的有心彌補裂痕、團結在野，不需要一直做這種虛假的假動作，虛情假意，其實大可不必，一定要真心誠意的。

鄭麗文提到，他（賴清德總統）有真正面對過去執政的錯誤嗎？真的有面對大罷免大失敗、民意給賴清德政府的警訊嗎？賴總統真的醒了嗎？

鄭麗文說，否則這樣虛假的動作無助於朝野的團結，也無助於今天台灣民主僵局的解開，因為造成僵局的來源就是他自己。

媒體再問，會不會覺得賴總統搞錯喝茶的對象？應該跟在野黨主席茶敘？鄭麗文表示，賴清德不是對象找錯，賴清德總統應該回去跟賴清德主席好好地坐下來、靜下心，審視一下自從執政以來到底犯了什麼樣的錯誤，導致今日憲政僵局、朝野對立、社會撕裂，「他如果還想不清楚問題出在哪裡，找誰喝茶都沒有用」。

