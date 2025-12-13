賴清德邀三院茶敘 韓國瑜婉拒：須先取得朝野黨團授權

總統賴清德邀請考試院、立法院與行政院進行茶敘，但立法院長韓國瑜婉拒出席。（圖／周志龍攝）

為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統預定在下週一（15）日，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。但是，立法院長韓國瑜以與會前需要取得朝野黨團授權為由，婉拒邀約。

2024年總統與立委選舉結束後，台灣政局出現變化。民進黨在國會失去單獨過半的優勢。取而代之的是國民黨與民眾黨的合作，成功選出韓國瑜作為立法院院長主導議事運作。但是，過去一段時間以來，朝野政黨因政治角力，溝通管道持續弱化，導致多項政策推動與法案協商陷入僵局，朝野攻防加劇，行政與立法之間的互動張力也隨之升高。

鑒於當前朝野互動情勢，賴清德盼建構對話橋梁，邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。據悉，韓國瑜指出，立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權」，經幾經考量後，韓院長認為不宜與會，因此婉拒了總統府的邀請。

