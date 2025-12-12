賴清德下周一邀三院長國政茶敘 府：意外、不解韓國瑜不克出席
行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲將出席
總統賴清德預定下周一（15日）邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政茶敘。總統府發言人郭雅慧今晚表示，總統日前當面邀請韓國瑜依據憲法進行院際協商，但韓國瑜主動提議改茶敘，總統允諾進行安排；韓國瑜稍早忽然表達不克出席，府方感到意外與不解，將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會。
另外，行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲皆表示將出席，且盼能促進院際溝通。
郭雅慧晚間表示，為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統預定在15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。
郭雅慧說明，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續台灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，總統盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。
她指出，對於立法院長韓國瑜稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在總統與總統府祕書長潘孟安日前面邀立法院長韓國瑜依照憲法進行院際協商，韓國瑜主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排。
郭雅慧表示，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。
行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，卓榮泰由衷感謝賴總統以全民福祉為優先，促進院際溝通，以守護國家民主憲政制度並健全國家財政發展，將會出席國政茶會，期盼能夠透過憲政機關的交流對話，誠摯尋求共同合作的空間與機會，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。
考試院也透過媒體群組說明，周弘憲非常感謝賴總統邀請茶敘討論重大國政議題，促進院際溝通對話，當天將會出席，盼尋求更大的院際合作空間。
10日世界人權日恰逢民主基金會公開活動時，賴清德與兼任民主基金會董事長韓國瑜同場，兩人深入交談後，韓國瑜建議改以茶敘形式輕鬆為宜，賴清德也表達尊重其意見，並交由潘孟安協調形式後，送出公文進行正式邀請，盼促成會商。
韓國瑜今天晚間6時30分出席立法院耶誕福音傳愛晚會，在國民黨立委賴士葆陪同下進場，面對記者詢問是否出席總統賴清德邀約的國政茶敘，他僅以「謝謝」回應。
其他人也在看
促行政立法部門對話！與韓國瑜交換意見後、賴清德定下週一邀三院「國政茶敘」協調
據悉，總統府秘書長潘孟安近期多次穿梭溝通，本週二恰逢民主基金會公開活動時，總統與立法院長韓國瑜同場，兩人深入交談後，韓建議以茶會形式輕鬆為宜...放言 Fount Media ・ 3 小時前 ・ 1
不只國防部５.９億標案 福麥也幫中科院買炸藥
國防部5.9億元炸藥標案，由資本額僅1900萬的福麥裝修公司得標，國民黨團爆料，早在今年3月，福麥就標下中科院1.2億元的炸藥標案，中科院澄清，第三次開標僅福麥投標，決標後，在今年9月30號，也獲美國國務院頒發輸入許可。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「反年改」修法三讀通過 鍾佳濱：可拒副署阻止立即生效
立法院今天（12日）在國民黨團主導下，三讀通過停砍公教年金的修法。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，反年改雖未必會因為執行而違反他法，卻會造成退撫基金加速破產，製造財政黑洞同時加劇世代不正義，侵害長遠的公共利益，使得執行的機關違反憲法忠誠，因此透過拒絕副署，阻止立即公布生效，留待倒閣、解散等憲政機制啟動，以自由時報 ・ 1 小時前 ・ 3
賴邀下周一國政茶敘 韓國瑜不克出席 府：意外與不解
為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統府發言人郭雅慧表示，總統預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。不過對於韓院長稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解。中時新聞網 ・ 40 分鐘前 ・ 1
新冠疫苗115年元旦至228開放全民打 (圖)
疾管署發言人林明誠12日表示，考量年末假日及農曆春節連假將至，將有國內外、南北人潮交流，115年1月1日至2月28日期間擴大COVID-19疫苗公費對象，年滿6個月以上民眾皆可施打。中央社 ・ 7 小時前 ・ 1
日本再發生6.7強震！ 北海道、青森觀測到海嘯
日本青森8日發生規模7.5地震後，當地時間今（12日）上午11點44分青森縣東海岸再發生地震，震度最大為4級，規模約6.7，震源深度約20公里。北海道、青森縣、岩手縣和宮城縣等太平洋沿岸地區皆發布海嘯警報，呼籲民眾遠離海岸。稍早日本氣象廳公布，青森、北海道有觀測到20公分高的海嘯。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 發起對話
駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治
（中央社記者李晉緯新德里12日專電）駐印度副代表謝柏輝今天中午在宴客期間，突然感到身體不適，開始抽搐。相關人員緊急對謝柏輝實施CPR，並將他送醫，醫院搶救後仍宣告不治，享年52歲。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
屏基舉辦「走出健康 走向愛」健走活動 請用腳步支持智能醫療大樓興建
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東基督教醫院將於 12月27日（六）上午8時至11時，在潮州鎮林後四林互傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「空中航母」九天無人機首飛 郭正亮示警：怎麼防都沒用
大陸在去年11月的珠海航展中，展出殲-35A匿蹤戰機，以及九天、彩虹-7等無人機，其中九天無人機號稱「空中航母」，可以攜帶大批蜂群無人機，而在昨（11）日大陸媒體報導，九天無人機在陜西蒲城圓滿完成首飛任務。對此，前立委郭正亮點出，九天無人機可以攜帶數百架小型無人機，如果真的以該型機發動飽和攻擊，恐「怎麼防禦都沒用」。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
56歲高欣欣披白紗圓夢當新娘 最大推手全靠游安順
【緯來新聞網】61歲李國超和56歲高欣欣情牽20年，2人今（12日)選在登記5週年在台北維多麗亞酒店緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
不副署、不執行都合憲？ 民眾黨團嗆：綠向民主憲政宣戰 賴清德準備稱帝
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（12日）邀集所有民進黨立委開會，對於有綠委會後轉述指總統宣稱「財劃法可在合憲範圍內不副署、副署但不執行」，民眾黨立法院黨團發聲明痛斥，綠營高層的共識是集體向台灣民主憲政與法治國原則宣戰，並嗆賴清德、行政院長卓榮泰言必稱遵守憲法，卻只想吃憲法自助餐，想把中華民國憲法玩殘，製造憲政災難。 民眾黨團指出，民進黨高層的所謂共識，就是集體向台灣民主憲政與法治國原則宣戰。經立法院三讀通過的法律，行政院長根本無權以「不副署」否決，更不可能自行宣告可以不執行。賴清德總統莫非師承「北韓法學派」？若行政院可以憑一己之意、一黨之私決定哪些法律要遵守、哪些可以不執行，台灣就不配再自稱是民主國家，賴清德可以準備稱帝了。 民眾黨團說，財政收支劃分法依法完成立法程序，行政院覆議遭立法院否決後，總統依法就必須公告施行，行政院也必須據此編列並撥付地方政府預算，這是憲法所課予的「明確義務」，絕非政治選項。卓榮泰卻公然宣稱，因其未受邀赴立法院報告，就沒有必須執行的壓力，等同公開主張行政機關可以凌駕法律、選擇性執法。不只財劃法，另包含提高警消退休金的警察人員人事條例、志願役加薪的軍人待遇新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 1
雲林警破近6000萬假投資詐騙集團！ 20多人受害「還遇假律師二次詐騙」 12人遭逮捕
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導雲林縣警察局今（12）日宣布破獲一起組織嚴密的假投資詐騙集團。警方指出，該集團自今年（2025年）10月起鎖定臉書用戶...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
台南消防局長閃辭內幕！傳喊「唯一支持」某民代遭訴 李明峯公開信曝光
台南市消防局長李明峯任職15年，創下直轄市消防局最久紀錄，但卻突然在今（21）日凌晨退群，台南市政府證實李明峯請辭獲准。六都任職最久局長閃辭，原因眾說紛紜，現在更傳出李明峯在餐敘上喊「唯一支持」某位議員，遭到另一派市議員狀告市府，遭質疑行政不中立，憤而辭職表達不滿，且辭意堅決，市長挽留未果。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
立委指福麥曾得標炸藥採購 中科院：依嚴謹規範執行
（中央社記者王承中、游凱翔台北12日電）國民黨立委王鴻薇今天表示，日前被爆料得標國防部炸藥標案的福麥國際室內裝修公司，在今年3月也得標中科院的HMX炸藥採購案，質疑一家室內裝修公司可以得標國防標案新台幣上億元，要求相關單位說明清楚。中央社 ・ 2 小時前 ・ 1
福麥得標1.2億元「HMX炸藥」採購案 中科院回應了
「福麥公司」得標國防部5.9億元「旋風炸藥」採購案引發爭議，藍營立委又踢爆福麥今年3月標下中科院1.2億元俗稱「HMX炸藥」的採購案，中科院今天（12日）晚間發新聞稿回應。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
李有宜效應.白黨代表連署開臨時會 黃國昌：嚇一跳
台北市 / 綜合報導 迎戰2026九合一大選，有民眾黨代表發起連署，想在台北大巨蛋，召開臨時黨代表大會，討論選舉提名時程。畢竟先前發言人李有宜無預警退黨，被認為是因為主席黃國昌的子弟兵周曉芸「空降參選」，許多有意參選議員的地方基層，因此焦慮不安。但黃國昌對此表示，民眾黨都是按照程序，公開、透明地進行提名作業；不過聽到有黨代表，連署要在大巨蛋開臨時會，說「有點嚇一跳」。前民眾黨發言人李有宜(11.30)說：「希望可以心無旁鶩，所以才會退出黨務。」前民眾黨發言人李有宜，退黨還不到兩個星期，白營基層的焦慮心情，已經浮上檯面。畢竟她的請辭，被解讀跟周曉芸、也就是主席黃國昌的子弟兵，空降新北三蘆選區有關，其他黃國昌力推的「四大金釵」，陳怡君則是到中和，和王如意競爭，陳語倢也強攻汐止，影響在地耕耘已久的黃守仕，昌系人馬引爆提名角力。民眾黨新北市黨部汐止區主任黃守仕[說：「評比的標準是我們要去看這個人，是在地多少年或是說地方仕紳支持度，在評比的標準我們還不確定，有時候很像大海撈針，不知道往哪個方向走會比較好。」民眾黨主席黃國昌說：「每一個選區當中，我們秉持著先易後難這樣的原則，按照程序，公開透明地來加以進行。」黃國昌強調一切公開透明，但基隆市黨代表卓志鋼，發起臨時會連署，想邀請全台黨代表，在大巨蛋討論2026選舉，議題包括介紹參選人，並增訂提名辦法，入黨連續滿一年以上才能登記，同時也要增訂提名名單公布的明確時程，以確保選務公平性。民眾黨主席黃國昌說：「我聽了有點嚇一跳，因為我們黨代表總共151位，到大巨蛋去開，我真的有一點驚訝，大巨蛋不能辦政治活動，所以我也不知道到底要怎麼進行，不過沒有關係，台灣民眾黨是一個有制度的政黨，我們就一切按照制度走。」民眾黨中央委員蔡璧如說：「如果一區裡頭有兩個或兩個以上，這種制度應該早就要出來，現在變成是中央覺得說，我還沒有辦初選啊，你們緊張什麼。但是地方會覺得說，黨中央掌握一些資源，對長期在地方努力深耕的這些黨員冷暴力，『李有宜們』會覺得有抱屈啦。」民眾黨2026想贏得席次，恐怕得先平息黨內茶壺風暴。 原始連結華視影音 ・ 56 分鐘前 ・ 發起對話
公教年金停砍 政院：導致納稅人需填補財政缺口
立法院會今天三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，行政院表示，年改至今，公、教月退休所得仍為勞保勞退人員的兩倍，顯見成果，但立法院倒行逆施讓過去7年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院高度遺憾，後續會透過合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 6
韓國瑜點名3次不見人影！李洋苦笑吐真相
[NOWnews今日新聞]立法院長韓國瑜昨（11）日召開黨團協商，討論114年度中央政府總預算，議程進行到運動部預算時，運動部長李洋卻遲遲未入場，唱名3次仍不見人影，讓韓國瑜忍不住開玩笑說：「這個奧運...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 2
賴清德邀3院長茶敘「韓國瑜不克出席」 總統府不解：他主動提議的……
為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統賴清德預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。不過，立法院長韓國瑜表示「不克出席」，府方感到意外與不解。鏡週刊Mirror Media ・ 54 分鐘前 ・ 53
不是遲到是進不去！韓國瑜喊：奧運金牌動作這麼慢？ 李洋高EQ回應
立法院長韓國瑜11日就「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」等案召開黨團協商，運動部部長李洋也需列席，同時也為李洋上任以來首次參與黨團協商，卻因塞車而遲到。韓國瑜見李洋頻未出現，表示「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊」，對此，李洋高EQ回應「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 339