賴清德邀五院長茶敘 黃國昌：希望韓國瑜苦心別再被糟蹋

黃國昌中和市場掃街前受訪。廖瑞祥攝



立法院長韓國瑜透露，總統賴清德過年的時候可能會邀五院院長茶敘，他會正式跟賴清德提議，是不是要考慮「化」這個字，大事化小，小事化無，逢凶化吉。總統府也證實賴清德邀約五院院長於年節過後茶敘。民眾黨主席黃國昌今（2/10）表示，韓國瑜一向憂國憂民，去年韓國瑜參加非常懇切的請賴清德停止大罷免，但沒有被賴清德接納，希望今年韓國瑜的苦心，不會再被糟蹋。

針對賴清德邀請五院院長茶敘，黃國昌今天上午在中和掃街前受訪表示，韓國瑜一向就是心胸寬大、憂國憂民。去年的時候，其實韓國瑜也是本於一片好心，參加了這樣的茶敘，韓也在茶敘的過程當中，非常懇切的請賴清德停止大罷免，這樣子一個撕裂社會的行動，不過韓去年的苦心，顯然沒有被賴清德所接納，讓台灣社會過去一整年，都在大罷免這樣的對立衝突當中，消耗非常多不必要的時間跟資源。

黃國昌表示，今年他相信韓國瑜他願意接受這樣子茶敘的邀請，一樣是本於憂國憂民的心胸，也希望這一次賴清德能夠聽得下韓國瑜衷心的建議，有的時候有一些衝突跟對立根本沒有必要，為了自己的政治利益去激化這個社會的對立跟衝突，對台灣社會來講，真的不是好事，「我希望，今年韓院長的苦心，不會再被糟蹋。」

媒體詢問，是否認為更重要的是要邀請在野黨來進行茶敘？黃國昌回應，已經公開呼籲過很多次了，賴清德作為民主進步黨執政黨的主席，其實應該敞開心胸，非常真誠的跟在野黨的領袖，好好交換意見、共商國是，過去他也曾經公開的說過，賴清德有這樣子的一個意願，隨時隨地，他都願意配合。

黃國昌表示，只不過說，對於賴清德而言，可能比較習慣的是，「用他自己透過設定的方式，對在野黨訓話。」對於能夠好好坐下來溝通，交換彼此不一樣的看法，這樣子的處理方式，比較不是賴清德在面對不同意見的時候，習慣採用的處理方式。

黃國昌認為，作為國家的領導人，其實很多事情都在一念之間，與其有的時候透過一些私下的管道來請託，不如大家就開大門走大路，好好的坐下來，針對總預算，為什麼沒有辦法接受行政院，這麼辛苦的軍人弟兄，國會好不容易三讀通過的法律，幫他們加薪，「我們想請問一下賴清德總統，你為什麼不依法編列預算？」

他質疑，「給我們的軍警加薪，是一件錯誤的事情嗎？給我們的警消弟兄，提高所得替代率，是一件錯誤的事情嗎？為什麼都要過年了，還要逼這些已經為國家、為社會奉獻一輩子的警消，竟然還要跑到行政法院去對政府提起中華民國有史以來最大的團體訴訟？賴清德總統可不可以多給我們這些警察、這些消防弟兄，國家能夠給他們一個更好的照顧？」

黃國昌強調，這些事情，其實大家坐下來，都可以好好理性交換一下意見，大家可以設想一個畫面，在野黨的領袖，大家可以針對這些分歧的議題，坐下來好好的交換意見，讓台灣人民看到說，其實政治人物彼此之間的立場、看法不一樣，但是可以好好理性的溝通，對於在促進台灣社會的和諧，讓台灣的民主更成熟、更深化，絕對都是一個最好的示範。

他表示，而不是說，以總統之尊帶頭在散布一些假訊息，使得他們的支持者在這些假訊息的驅動之下，也開始對於抱持不同立場的人，產生一些誤會，甚至要透過刻意製造衝突，讓媒體放大的方式，來放大他們自己的聲量，這都不是一個好的處理的方法。

此外，針對民眾黨立委李貞秀國籍爭議，韓國瑜表態「保障立委問政是我的天職」，對此，黃國昌說，韓作為立法院的大家長，一切就是按照中華民國的法律制度，來進行有關於相關在立法院院長的角色他所應該扮演的角色，相信這個所謂的民進黨所指的李貞秀國籍爭議的這件事情，其實民進黨也炒作了1、2個禮拜，「我覺得該是時候喊停了。」

黃國昌說，他也曾經公開講過，同樣一個民進黨政府，為什麼賴清德的解釋跟蔡英文完全不一樣？那為什麼現在的劉世芳的解釋跟過去的邱太三又完全不一樣？這件事情，目前的賴清德政府，還沒有給全國人民一個非常妥善的解釋。

黃國昌強調，李貞秀有正式在韓國瑜、大法官前面宣示，宣示效忠中華民國，台灣是她生活的土地，她也在這邊生兒育女，民進黨為了刻意的去製造一些衝突、刻意的去傳遞自己的政治訊息，不必要的一直在這個地方糾結，去製造衝突，對於整個事情的解決，一點幫助都沒有。

