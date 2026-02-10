賴清德邀五院院長茶敘、韓國瑜將出席 黃國昌：盼韓苦心不再被糟蹋

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌與民眾黨新北市中和區市議員參選人陳怡君。 圖：翻攝自民眾之聲

[Newtalk新聞]

立法院長韓國瑜日前透露，總統賴清德在春節後將邀請五院院長茶敘，總統府也證實此事。韓國瑜稱，他會當面建議賴用「化」這個字，大事化無、小事化無、逢凶化吉。民眾黨主席黃國昌今（10）日大讚韓國瑜「心胸寬大、憂國憂民」，並指去年韓國瑜建議賴清德停止大罷免，卻未被接納，今年希望這次賴能聽得下韓的建議，希望今年韓的苦心，「不會再被糟蹋。」

黃國昌上午陪黨籍中和區市議員參選人陳怡君赴中和景新市場掃街、發春聯，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看韓國瑜透露，賴清德總統春節後將邀五院院長茶敘，是否總預算案、軍購案可能有轉機？黃國昌表示，其實，韓國瑜一向就是心胸寬大、憂國憂民。去年時，韓也是本於一片好心，參加茶敘，在過程中非常懇切的請賴清德總統停止大罷免這樣撕裂社會的行動。不過，韓國瑜去年的苦心，顯然沒被賴清德總統所接納，讓台灣社會過去一整年，都在大罷免這樣的對立衝突當中，消耗非常多不必要的時間跟資源。

廣告 廣告

黃國昌說，今年相信韓國瑜願意接受茶敘的邀請，一樣是本於憂國憂民的心胸，也希望這一次賴清德總統能夠聽得下韓國瑜衷心建議，有的時候有些衝突跟對立根本沒有必要，為了自己的政治利益，去激化社會的對立跟衝突，對台灣社會來講，真的不是好事。

黃國昌強調，希望今年韓國瑜這樣的苦心，不會再被糟蹋。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高金素梅上月才站台、今傳遭搜索 黃國昌震驚：司法不該打壓異己

總統府：賴清德邀五院院長新春後茶敘、盼讓憲政運作更順暢