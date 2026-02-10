賴清德邀五院院長茶敘 黃國昌喊話：應敞開心胸與在野領袖交換意見

針對總統賴清德將邀五院院長茶敘，民眾黨主席黃國昌今天（10日）呼籲，賴清德應敞開心胸，真誠與在野黨領袖交換意見。（圖／李智為攝）

總統賴清德預計將在新春期間將邀請五院院長茶敘，盼解決朝野就總預算、軍購預算的歧見僵局。面對媒體追問是否認為邀在野茶敘更重要？民眾黨主席黃國昌今天（10日）受訪時說，賴清德做為民進黨主席，應該敞開心胸，真誠與在野黨領袖交換意見，「隨時隨地，我都願意配合」，而非用特定方式對在野黨訓話。

針對賴清德擬在春節邀五院茶敘，是否認為更重要的是要邀請在野黨來進行茶敘？黃國昌今天上午受訪時說，自己已經公開呼籲過很多次，賴清德做為民進黨主席，應該敞開心胸，真誠與在野黨領袖交換意見、共商國是。

黃國昌表示，「賴清德總統有意願，我隨時隨地，都願意配合」，他認為賴清德比較習慣用自己的方式對在野黨訓話，但做為國家領導人，很多事情都在一念之間，與其透過私下管道來請託，不如大家就開大門走大路。

黃國昌提到，國會好不容易三讀通過的法律，幫軍警消加薪，「請問一下賴清德總統，你為什麼不依法編列預算？」

黃國昌質疑，為什麼都要過年了還要逼這些已經為國家、為社會奉獻一輩子的警消，跑到行政法院去對政府提起中華民國有史以來最大的團體訴訟，賴清德能不能多給警察、消防弟兄更好的照顧？

黃國昌說，「這些事情其實大家都可以坐下來理性交換意見。」讓台灣人民看到，其實政治人物彼此之間的立場不一樣、看法不一樣，但是可以理性的溝通。

黃國昌強調，促進台灣社會的和諧，讓台灣民主更成熟深化，絕對都是最好的示範。而不是以總統之尊，帶頭散布一些假訊息，讓他們的支持者在這些假訊息的驅動之下，開始對不同立場的人，產生一些誤會，甚至刻意製造衝突，「這都不是好的處理方法」。



