賴清德邀國政茶敘韓國瑜婉拒 鄭麗文酸：虛情假意大可不必

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

為化解行政、立法僵局，總統賴清德預定下週一上午邀行政院、立法院與考試院院長在總統府國政茶敘。國民黨主席鄭麗文今揶揄，賴若真有心彌補裂痕、團結在野，他不需要一直做這種虛假的假動作，虛情假意大可不必。

有藍委主張，賴清德應召開的是與在野黨主席的國是會議。鄭麗文也說，賴不是對象找錯了，而是他自己應靜下心審視一下執政以來犯什麼錯誤導致憲政僵局、朝野對立、社會撕裂，若想不清楚問題出在哪裡，找誰喝茶都沒用。

鄭麗文直言，賴清德一定要真心誠意面對過去執政錯誤、大罷免失敗民意給的警訊，但賴真的醒了嗎？院際協調這樣的虛假動作無助朝野團結與台灣民主僵局的解開，因為「造成僵局的來源就是他自己」。

鄭麗文也點名，民進黨兩個神主牌（台獨黨綱、非核家園）就是讓台灣沒有活路破壞台灣未來最大的絆腳石，民進黨願意下架這兩個神主牌，國民黨將額手稱慶，所有在野黨都願意共同團結共商國是。

對於立院民進黨團總召柯建銘去留，再扯上朝野合作，鄭麗文回應，民進黨不需要見縫插針、挑撥離間、製造假議題，民進黨應審視的是他們的錯誤的國家戰略國家政策，而非把內部派系鬥爭轉嫁給在野黨。

鄭麗文說，民進黨真的很好笑，內部派系鬥爭人事更迭為何要把在野黨扯下水，真的這麼在乎在野黨，若換下總統賴清德可以換來在野黨團結也會換？

