賴清德邀國政茶敘韓國瑜婉拒 鄭麗文：虛情假意大可不必、找誰喝茶都沒用

為化解憲政僵局、朝野對立，總統賴清德預計下週一（15日）上午在總統府邀請行政院、立法院及考試院院長進行國政茶敘。不過，立法院長韓國瑜已表態不克出席，國民黨主席鄭麗文今對此回應直言，若賴清德真有心修補裂痕、團結在野，「虛情假意，其實大可不必」。

記者詢問，會不會覺得賴清德要找在野黨主席喝茶、是否找錯對象喝茶了，鄭麗文認為，他不是對象找錯了，他應該是回去跟賴清德總統、跟自己好好地坐下來靜下心來，審視一下他自從執政以來到底犯了什麼樣的錯誤，導致今天憲政僵局、朝野對立、社會撕裂，「他如果還想不清楚問題在哪裡，他找誰喝茶都沒有用啊。」

鄭麗文批評，賴清德總統如果真的有心彌補裂痕、團結在野，他不需要一直做著這種虛假的假動作，虛情假意其實大可不必。她質疑，賴總統有真的面對過去執政的錯誤嗎？他真的有面對大罷免大失敗、大幅民意給賴清德政府的警訊嗎？賴總統真的醒了嗎？否則的話，這樣子的虛假的動作其實無助於朝野的團結，也無助於今天台灣民主僵局的解開，「因為造成僵局的來源就是他自己。」

此外，媒體也問鄭麗文，傳出民進黨要換民進黨團總召柯建銘以換綠白結盟，是否會擔心？對此，鄭麗文笑答，她覺得民進黨真的很好笑，民進黨內部派系鬥爭、人事更迭，為何要把在野黨扯下水？若真如此在乎在野黨態度，「如果換掉賴清德總統可以換來在野黨的團結，你們也要換嗎？」其實也不用講得這麼複雜，一切很簡單，民進黨的2個神主牌，就是讓台灣沒有活路，破壞台灣未來最大的絆腳石， 「一個就是台獨黨綱，一個就是反核條款」，如果民進黨願意下架這2個神主牌，那我們額手稱慶，所有的在野黨都願意共同團結共商國是。

鄭麗文表示，所以不需要在這邊見縫插針，挑撥離間製造假議題，民進黨應該去審視的是他們錯誤的國家戰略、錯誤的國家政策，而不是把他們內部的人事派系鬥爭轉嫁給在野黨。

