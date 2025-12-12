賴清德邀國政茶敘 卓揆將出席：盼在憲政架構下穩健向前

賴清德邀下周一國政茶敘，卓榮泰將出席。（本報資料照片）

賴清德總統15日上午10時30分將邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰將會出席，也希望能夠透過憲政機關的交流對話，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。

李慧芝表示，卓院長由衷感謝賴總統以全民福祉為優先，促進院際溝通，以守護國家民主憲政制度並健全國家財政發展。李慧芝並說明，卓院長將會出席，也希望能夠透過憲政機關的交流對話，誠摯尋求共同合作的空間與機會，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。

