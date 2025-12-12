賴清德邀綠委便當會議藍白財劃法「不副署還是不執行？」吳思瑤指「兩方法都合憲」：黨團支持行政部門最終定奪

總統、民進黨主席賴清德今（12）日邀集黨籍立委討論如何因應藍白惡修「財劃法」等爭議法案。民進黨政策會執行長吳思瑤會後接受媒體訪問時說，選擇不副署或是不執行，都是合憲的方式，「黨團會全力支持行政部門最終的定奪」，只要在憲政上站得住腳，51戰隊會協助論述。

吳思瑤表示，今天黨團同仁出席率非常高、發言也非常踴躍，大家共同體認到，當這部失靈的國會「失速列車」，黨團必須負責善盡憲法忠誠義務，堅毅果決踩煞車。

吳思瑤再說，大家的共識就是，必須肩負慎重的憲政責任，今天大家充分聚焦在立院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，究竟要如何因應？因應的方式必須在合憲的途徑為之，「經過充分討論，不管是選擇不副署或是不執行，都是合憲的方式，這個前提很重要。」

吳思瑤並說，不副署也好，副署後不執行、因為行政部門不能違法執行：「這些部分，黨團會全力支持行政部門最終的定奪。」

吳思瑤強調，黨團中不乏法界專業、也有多位國代出身，對於修憲歷程、國家憲政體制嚴格都懇切交代看法，大家的共識就是，行政權必須做出妥處和因應，財劃法攸關民生福祉，預算權就是行政權，也攸關所有國家發展、社會建設，被國民黨惡修的財劃法也連帶影響總預算無法被審議，更嚴重排擠後續各項國家重要預算例如國防、國安。

吳思瑤說，大家都在問，今天是否決定採取哪種方式？「其實我們並沒有，而是妥善交換意見，後續大家都共識交由行政部門作出最終決斷，黨團51戰隊必然會協助論述、只要在憲政上站得住腳，我們都採取合憲的途徑，但擴大對社會的論述，一起讓全社會知道我們要和人民守衛國家的路徑怎麼走，這是黨團今天最大的共識。」

黨團幹事長鍾佳濱則說，目前已經聲請釋憲的財劃法，這個被認為違憲擴權的法案，政院還是依照權責、負責任在八月份提出明年度總預算，在不違法的部分提出，奈何這樣的總預算，仍然被國會藍白不予審議，這是非常嚴重的失職。

鍾佳濱並說，行政機關已經把預算送來，現在不履行憲法義務的是藍白多數，目前探討執不執行的問題「政院沒有不執行的情況，只有違法的部分無法執行，沒有違法的政院還是負責任提出來。」

吳思瑤最後說，總統今天的身份就是開放式聆聽黨團成員意見，總統過去是國代，發言聚焦在他過去國代任內幾次修憲對於憲政運作的理解，政院秘書長張惇涵今日也有列席，張對政院目前窒礙難行的議案，後續行政處理上的因應為何，「最終我們都會授權、支持政院最終決定。」

（圖片來源：放言記者拍攝）

