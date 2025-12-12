賴清德邀茶敘韓國瑜突喊「不克出席」！總統府：意外、不解

為因應包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統賴清德預定在15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。不過，稍早卻傳出立法院長韓國瑜不克出席，總統府對此也感到意外與不解，將持續了解原因。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

總統府發言人郭雅慧指出，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續台灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，總統盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

廣告 廣告

總統賴清德。（圖／中天新聞）

郭雅慧表示，對於韓院長稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在總統與總統府秘書長日前面邀立法院韓院長依照憲法進行院際協商，韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

延伸閱讀

賴清德撂重話！轟藍白嚴重影響國安 羅智強怒反擊

出席賴清德15日「國政茶會」？韓國瑜2字回應

盼「院際協調」解僵局 賴清德下周邀行政、立法、考試院長喝茶