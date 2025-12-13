賴清德邀韓國瑜等三院長國政茶敘 王金平：可以茶敘不能有決議

總統賴清德預定下周一（15日）邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政茶敘，但韓國瑜婉拒。前立法院長王金平今天表示，茶敘是可以，但不能參與任何決議 ，因為任何決議都要經過立法院正式院會通過才算是真正的決議。

前立法院長王金平 圖：總統府提供

對於有人建議行政院長卓榮泰以不副署處理立法院通過的財劃法，王金平說，「現在也不能說誰合憲，誰不合憲，誰就說了算」。

王金平今天出席「114年宏道獎頒獎典禮」，在會前受訪對於立法院三讀通過年金改革法案，總統在臉書發文表示，年改不能走回頭路，王金平表示，這個修改的內容怎麼樣，他還不清楚，不便現在做任何的回應。至於所謂年改就是不要讓國庫破產，王金平說，不要讓國庫破產的方法、項目也很多，所以每一項應該都提出來討論一下。

因應憲政僵局，賴清德邀請立法院長、行政院長和考試院長國政茶敘。王金平被問到如果還是立法院長是否出席？王金平說，茶敘是可以，韓國瑜如果沒有經過立法院的議決，以立法院議決作為韓國瑜堅持的立場或主張，恐怕是有問題的，所以，還是他個人（韓國瑜）的選擇。王金平重申，如果是茶敘，當然去也可以，表示意見就好，不能參與任何決議，因為任何決議都要經過立法院正式院會通過才算是真正的決議。

被問到有人建議行政院長卓榮泰對於財畫法採取不副署的做法，王金平說，各有不同的看法與意見，怎麼處理，慢慢看看事情的發展，各界討論，不能說「誰合憲、誰不合憲、誰就說了算，不是這麼簡單」。

記者追問假設卓榮泰不執行法律是否造成憲政危機，王金平表示，要看看行政與立法兩院互動，最後產生一個怎麼樣的結果。