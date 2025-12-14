賴清德邀韓國瑜院際茶敘 鄭麗文怒轟「虛情假意找喝茶摸頭」：毀憲蠻幹

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／屏東報導

總統賴清德原訂近日邀約立法院長韓國瑜赴總統府進行院際國政茶敘，被韓以立法院為合議制須經朝野黨團同意為由婉拒。針對此一政壇焦點，國民黨籍前立法委員鄭麗文今（14）日在屏東出席黨慶活動受訪時痛批，賴清德在國會職權修法覆議案失敗後，仍不願恪守憲法，此時的邀約僅是「虛情假意」想找人「喝茶摸頭」，根本無助於化解當前嚴峻的憲政僵局。

立法院長韓國瑜。（圖／資料照）

鄭麗文今日到屏東縣參加國民黨黨慶活動時受訪時指出，這已不只是單純的政治角力，而是一個「非常重大的憲政危機」。她表示，中華民國的領導人帶頭毀憲，已經動搖了民主最重要的基石。

廣告 廣告

鄭麗文強調，國會的運作、國會多數所通過的法案跟預算，行政部門必須遵守。行政院日前已提出覆議，最終也在立法院遭到否決而失敗。她認為，既然所有的憲政手段已經窮盡，執政當局就應該尊重並遵守憲法結果，而不是選擇「毀憲蠻幹」。

對於賴總統試圖透過茶敘來緩和朝野氣氛，鄭麗文毫不留情地批評：「這不是你耍流氓的地方，這不是你胡攪蠻纏的地方。」她直言，如果賴清德不願面對自己每天「違法亂憲」的行徑，只是想透過虛情假意的手段找人喝茶、摸頭，絕對無法解決問題。

鄭麗文更進一步警告，如果今天賴清德政令出不了總統府、台灣陷入政治僵局，責任完全在於賴清德的「任性胡為」。她痛陳，台灣民主得來不易，不能因為總統一次的任性就遭到踐踏，台灣社會也付不起這種持續內耗、非理性惡鬥的代價。

鄭麗文最後嚴肅呼籲賴清德應「幡然悔悟」，回歸憲政正軌，不要再執迷不悟，否則台灣將持續陷入空轉。



更多FTNN新聞網報導

又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出

分析／盧秀燕2028「不再是唯一選項」韓國瑜、張善政甚至郭台銘都再度浮上檯面

幕後／韓國瑜自比「老牛」知努力 邀「每日一字」書法家題字表心跡

