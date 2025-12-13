賴清德邀黨籍立委商討因應在野封殺法案 李彥秀質疑衝擊憲政運作

總統賴清德。 資料照片：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對在野黨二度封殺《國防特別條例》草案及行政院版《財政收支劃分法》修正草案，總統兼民進黨主席賴清德於 12 日中午邀集 51 名民進黨立委舉行便當會，討論後續因應策略。會中定調，行政院長對於立法院通過之法案，可選擇「不副署」或「副署後不執行」，皆屬憲法所容許的途徑。

對此，國民黨立委李彥秀提出強烈質疑，認為《財劃法》修正案恐成為制度運作的「第一張骨牌」。她表示，若行政部門因政治立場不同，即對立法院通過的法案採取不副署或副署不執行的方式回應，將對憲政體制造成衝擊，進而削弱台灣的社會信任與制度韌性。

李彥秀指出，立法院三讀通過的法案，即使完成覆議、副署與公布程序，卻未落實執行，並非首次出現。她舉例，包含過去的「禁伐補償」，以及今年涉及退休警消所得替代率調整與志願役加薪等政策，皆曾出現「副署卻未執行」的情況，質疑行政權是否已逾越分際。

國民黨立委李彥秀。 圖：蕭依岑/攝（資料照）

她進一步提到，行政院長卓榮泰日前宣示「全面迎戰」，賴清德也多次公開批評在野黨，並召開黨內會議凝聚共識，顯示執政黨已採取強硬應對路線。部分親綠學者亦提出警示，認為若公務體系陷入「法律是否必然被執行」的不確定狀態，將對國家治理造成長遠風險。

李彥秀認為，民進黨未來可能以「更大的民主」為論述主軸，透過公投方式回應立法院立法結果。她指出，隨著明年九合一選舉在即，執政黨或將推動「公投綁大選」，聚焦國安與財政議題，包括《財劃法》修正及年金相關法案，相關政治攻防預料仍將持續延燒。

