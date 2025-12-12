賴清德邀3院下週一茶敘 卓榮泰與會、韓國瑜突喊不克出席

總統邀集3院進行國政茶敘，卓榮泰將出席。（行政院提供）

因應財劃法、反年改等修法帶來的憲政與財政挑戰，總統賴清德將於下週一（15日）上午在總統府進行國政茶敘，邀請行政院、立法院及考試院院長出席，行政院晚間確認，院長卓榮泰將依約參加；立法院長韓國瑜則臨時告知無法與會，府方對此感到意外與不解，將持續了解實際原因。

總統府今晚表示，近期《財劃法》、反年改等修法牽動國家憲政民主與財政健全，總統賴清德已規劃於15日召開國政茶敘，邀集行政院、立法院及考試院院長面對面交換意見，共同因應當前挑戰。

總統府發言人郭雅慧強調，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續臺灣的路徑，因此總統盼期盼建構對話橋梁。

郭雅慧表示，立法院長韓國瑜稍早臨時表示無法出席，她指出，韓國瑜先前主動提出改以茶敘形式以利交換意見，總統也隨即允諾並安排，因此府方對此感到意外與不解，將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會。

行政院方面，發言人李慧芝晚間指出，卓榮泰感謝總統促成院際對話，並將依出席茶敘，希望透過憲政機關的交流對話，尋找合作空間，使國家國家在憲政架構下能夠穩健向前。





