賴清德邀3院長國政茶敘韓國瑜「不克出席」 郭雅慧：意外與不解 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

為因應當前包括《財劃法》、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統府發言人郭雅慧昨日表示，總統賴清德預定在明日上午10時30分，日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲赴總統府進行國政茶敘，不過，韓國瑜表示不克出席，令府方感到意外與不解。

郭雅慧說明，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續台灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，賴清德盼建構對話橋梁，誠摯邀約3院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

郭雅慧表示，對於韓國瑜表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在賴清德與總統府秘書長潘孟安日前面邀韓國瑜依照憲法進行院際協商，韓主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，賴隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

有關茶敘一事，行政院發言人李慧芝也提到，卓榮泰由衷感謝賴總統以全民福祉為優先，促進院際溝通，以守護國家民主憲政制度並健全國家財政發展。她說明，卓榮泰將會出席，也希望能夠透過憲政機關的交流對話，誠摯尋求共同合作的空間與機會，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。

