賴清德邀3院長茶敘「韓國瑜不克出席」 總統府不解：他主動提議的……

為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統賴清德預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。不過，立法院長韓國瑜表示「不克出席」，府方感到意外與不解。

郭雅慧說明，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續台灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，賴清德盼建構對話橋梁，誠摯邀約3院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

郭雅慧表示，對於韓國瑜稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在總統與總統府秘書長日前面邀立法院韓國瑜依照憲法進行院際協商，韓國瑜主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，賴清德隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

