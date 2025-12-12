賴清德邀3院長茶會「韓國瑜表態不去」！府錯愕曝原因

政治中心／綜合報導

立法院在國民黨優勢人數下，強行讓反年改修法三讀通過，加上先前財劃法朝野持續僵持，分歧更逐漸擴大。有鑑於國家憲政民主與財政健全之挑戰，總統賴清德預定在 15 日上午，邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及考試院院長周弘憲，於總統府進行國政茶敘。但稍早韓國瑜表態「不會出席」。





賴清德邀約3院院長，希望能增加溝通以促進合作。（圖／民視新聞資料照）近期台灣社會針對財劃法、公務員退撫基金相關年改法案與總預算至今 4 個月未審，正反兩派至今仍無共識。對此，賴清德預定在下周邀請 3 院院長茶敘，希望透過院際協調會商，增加溝通以促進合作。不過稍早傳出，韓國瑜率先稱當天「不克出席」。



對於韓國瑜不克出席，總統府錯愕表示「茶敘形式」是當初韓國瑜所建議。（圖／民視新聞資料照）對此，總統府發言人郭雅慧表示，對於韓國瑜稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解。事實上，總統與總統府秘書長潘孟安日前面邀韓國瑜依照憲法進行院際協商時，韓主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排。府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會。

