賴清德邀51綠委便當會 商討《財劃法》等爭議法案

賴清德表示，「透過逕付二讀，沒有公聽會，也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式 通過許多法案，這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害了人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，在這種嚴肅的狀況之下，我當然要召集立法院民進黨黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。」

賴清德也呼籲在野黨，政黨政治本來就是彼此競爭，但國家只有一個，民進黨執政要以國家利益為最優先，希望藍白當家的立法院也要以國家利益為最優先，共同合作國家才會持續進步，才能得到人民的支持。

