前總統陳水扁最近突然主動提及，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉打破歷史慣性、翻轉藍綠版圖；至於此推論根據何在，阿扁只表示他對賴清德有信心、有期待，還神祕兮兮地說「我的第六感很準」。

陳水扁說的是即將到來的2026年九合一大選，依過去慣例，誰都清楚即使國民黨繼續維持之前的地方選舉大勝，也未必能夠乘勢贏得總統大選；反之若民進黨能在2026打破前兩屆的敗局，進而取得相對進步的勝績，則賴清德繼續蟬聯總統將更為篤定。

前立委郭正亮則爆料稱，「我現在就聽到一些可怕的動作在醞釀，2026、2028有8個人要被抓，縣市長、立委都有。」他直言，賴清德總統執政只剩「扣紅帽」與「司法追殺」兩招，有些案件已經立案、在偵辦中。由於對民眾黨前主席柯文哲司法追殺的殷鑑不遠，相關的傳言與揣測，更是風聲鶴唳，令在野黨不可輕忽。

賴清德勢必推出的1.25兆國防特別預算案，將是從現在就開始的朝野大戰，戰場絕對不會只在立法院，而是蔓延到整個社會，動員不同民意陣營的對立與撕裂，賴與綠營主打的「抗中」與「抹紅」雙炮齊炸，「2027共軍攻台」的民粹操作，將直接從2026貫穿到2028大選。

距離大罷免大失敗已經3個多月，事實說明，民進黨並沒有因此得到教訓而檢討改變，行政院長卓榮泰現在又對國會三讀通過的法案第8度提出覆議，面對藍白擬推不在籍投票，綠營則提案投票放2天假反制。從大增國防預算到操弄《公投法》，賴清德必然還留有後手，而且已經陸續出手了。