賴清德酸在野黨「讚賞普丁、擁抱習近平」 民眾黨：限期24小時道歉，否則提告





「賴清德總統、立刻公開道歉 ! 」台灣民眾黨開砲，針對踐踏憲法秩序的賴清德總統，不肯面對民意、選擇接受特定媒體之節目專訪，惡意誣指台灣民眾黨「讚賞普丁、擁抱習近平」等不實說法，一再透過造謠、貼標籤分化台灣、扭曲污名化本黨的合理監督，明顯逾越政治評論的合理界線，嚴重誤導社會大眾。今(29)日台灣民眾黨主席黃國昌，台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷共同召開記者會，嚴正要求賴清德總統「限期24小時道歉」，否則將對賴清德總統提出民事訴訟。

黃國昌表示，總統發言應本於事實是最基本的要求，但是賴清德總統甘於淪為「國家詐騙隊隊長」，台灣民眾黨不會逆來順受。黃國昌批評賴清德帶著特定綠色媒體，進入本該嚴肅的兵工廠遂行大內宣，「墮落至此何其悲哀」。經仔細核對賴清德總統專訪節目播出的逐字稿，黃國昌質疑「台灣民眾黨何時擁抱過習近平?何時讚賞過普丁不是獨裁者?」同時嚴正要求賴清德總統24小時內公開道歉，否則將正式對賴清德總統提出民事訴訟求償。黃國昌呼籲賴清德總統，不要以為能安全躲在憲法第52條(總統免於刑事追訴)保護傘下，台灣民眾黨透過提出民事訴訟，要嚴正捍衛並打擊惡意謠言。

黃國昌重申，台灣民眾黨將持續堅定捍衛民主憲政立場，尤其台灣是全體台灣人民的台灣，豈能容忍民進黨恣意妄為，歡迎賴清德總統公開辯論，而非「躲在綠媒內取暖」。黃國昌強調，賴清德總統動輒將在野黨的監督問責，曲解為毀憲亂政、勾結外部勢力，「你跟獨裁者有何不同 ? 這不就是獨裁者的行徑 ?」

陳琬惠表示，賴清德總統已淪為「 軍購銷售員」，並痛批賴清德總統屢屢加劇朝野對立，有何臉面、立場再搬出釋字第499號，要求在野黨多數要尊重少數。 陳琬惠指出賴清德總統身為少數卻不服從多數，對於立法院三讀通過的法案惡意阻撓，透過大罷免、少數大法官拆了憲法法院威信，已是標準的「鬥雞總統」。

張啓楷則嘲諷賴清德總統「是誰說要請習近平吃蝦仁飯、喝珍珠奶茶，擁抱習近平的其實是賴清德總統」，並直指賴清德總統就任以來，已創下三件民主國家不可能發生的事情，導致台灣越來越亂，包括大罷免；不副署、不執行、不公布立法院三讀法案、少數大法官違法判決，痛批賴清德總統行徑已宛如稱帝的袁世凱。張啓楷更以「寵豬頂灶、寵兒不孝」諺語為例，質疑「台灣民眾還要繼續寵賴清德嗎？」

針對中共29日突宣布「正義使命」軍演，黃國昌嚴正表達嚴厲譴責與抗議。黃國昌強調中共此舉完全無助於區域穩定、兩岸和平，只是把台灣人民推得越來越遠。黃國昌表示，過去中共軍演沒有發生任何積極正面的效益，只是徒增兩岸對立緊張，「這一次中共軍演也是一樣」。黃國昌強調大家期待的是區域穩定、兩岸和平，甚至是兩岸人民善意健康的交流。

針對媒體詢問，賴清德總統專訪時提及「這十幾年來，中國沒有越雷池一步，是因為中國實力不到」的說法。黃國昌表示，奉勸賴清德身為總統，講話若像井底之蛙、坐井觀天，丟臉的不是他個人，而是全體台灣人民。談及軍事準備上，黃國昌也提出疑問，賴清德總統高談國防自主，想要正當化過去這幾年撒下的經費，但今天必須公開請教國防部，連標準步槍使用的子彈都要用買的，這是哪門子國防自主？黃國昌質疑，最簡單、最基本的步槍子彈，並非如潛水艇、隱形戰機一般，我們花了那麼多錢改造兵工廠，結果連最基本步槍用標準子彈都做不出來，到底是怎麼回事？這就是賴清德總統所講的國防自主嗎？請賴清德總統正面回應。

另外對於媒體提問，賴清德總統專訪中聲稱在野黨提及九二共識已是一中同表，在未來以身為中國人為榮等語，黃國昌嚴厲痛批賴清德再一次「公然造謠」，身為總統卻屢屢造謠，是國家的悲哀、人民的不幸。黃國昌表示「我是台灣人，我是中華民國的國民，賴清德你是憑什麼講這樣的話？」痛批賴清德總統「你是王義川上身嗎？」

最後媒體詢及「美國是否就軍購案，有對台灣民眾黨施壓？」黃國昌強調，從特別條例送到立法院後至今為止，美國政府包括AIT任何一位官員，「皆未有任何一個人來找我講過一句話，亦未授權任何人去接到任何指示。」



