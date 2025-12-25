賴清德重砲轟在野：政治理由阻擋預算「還有什麼資格談憲政？」

總統賴清德今。資料照。總統府提供



總統賴清德今天（12/25）下午出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」致詞時談及總預算，重砲痛批「如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政。連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？」

賴清德今日下午出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」致詞時提到，國家持續在進步當中，不管是桃園機場第三航廈有非常清楚的完工期程跟目標，國際級水準的國家建設淡江大橋也預計明年就可以使用。

賴清德並指，前總統馬英九執政時代，雖然沒有達到633的政見目標，但每年也有2.8%的經濟成長率；股市雖然沒有達到兩萬點，至少也有8000多點；前總統蔡英文任內八年，經濟成長率每年平均3.2%，去年、蔡英文執政最後一年，經濟成長率達5.31%，交棒給他時的股市則是2萬3000多點；今年大家更加努力，經濟成長率可望達到7.37%，股市最高也到2萬8000多點。國際觀察家認為，未來台灣的機會將會非常好。

賴清德說，國家持續在進步，不管中央、地方政府的合作，或是民間企業的打拚，都是推動國家進步的重要力量，民間的力量非常充沛，在這樣的狀況之下，他希望國會能夠支持協助國家持續進步，中央政府總預算應該要迅速付委。

賴清德續指，今天是12月25日是聖誕節也是行憲紀念日，憲法明文規定，立法院針對明年度預算，要在今年12月31日前要審竣完畢，但今天已經25號了，剩下6天，卻還卡在程序委員會，連到委員會審查都沒有。

賴清德痛批：「如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？」

他表示，自己今天是語重心長，一方面感謝國人打拚，各行各業分秒必爭、全力以赴，固然是為了自己、為了公司、為了家人，但何嘗不是為了這個社會、國家做出巨大貢獻，政黨競爭難免，但是不能夠犧牲國家的利益，也不能夠犧牲人民的利益。

賴清德表示，他今天特別用這個機會，建請立法院能夠審慎通過中央政府總預算，特別是國防特別預算也應該要如期通過，公開講支持國防預算，再藉由各種理由，連交付審查都不願意，國人聽不懂，國人也沒有辦法理解。既然聲稱支持，那為什麼連審查都不願意？有什麼問題就審查嘛！」

賴清德強調，執政黨經的起考驗，編的每一筆預算都有根據，都符合國家、社會、人民發展的需要，國防特別預算也是根據國家自我保護需求所編的預算，如果立法院認為不宜都可以刪減，但就是不能用各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意。

最後，他說，歲末年終之際，他特別利用這個機會，建請在野黨跟執政黨能夠共同合作，立法院能夠盡速審議中央政府總預算跟國防特別預算。

