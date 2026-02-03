賴清德重返上風！她嗆藍白：再擋變鑽石交叉

▲總統賴清德的最新民調出爐，信任度回升至46.9％，出現久違的「黃金交叉」。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》昨（2）日公布最新1月國政民調，總統賴清德的信任度回升至46.9％，正式超越不信任度43.3％，出現久違的「黃金交叉」，這也是賴清德自去年7月以來，信任度再度高於不信任。對此，「財經網美」胡采蘋直言，如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉，差距暴增，所羅門王一定能分清楚誰是真正的母親。

胡采蘋表示，這就是台美關稅協議的結果，之前她已經講過了，工具機產業3萬多人，汽車零組件25萬人，鋼鐵業5萬人，隨便查3個最優惠地位產業就是30至40萬人，乘以一個家庭平均2.53人，大家可以自己算一下有多少票。

胡采蘋續指，百萬傳產員工一定會站出來捍衛自己的產業，台中、彰化佔一半，那些說要擋的人，千萬不要不出來擋欸，這就是數學，賴、卓、民進黨滿意度上升5%至6%，2300萬人乘以5%是115萬人，乘以6%是138萬人。知道多出的這100多萬人是誰嗎？真的覺得百萬傳產員工分不出來誰在為國家做事嗎？

「台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，民調將會全面黃金交叉，繼續上升。」胡采蘋強調，如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉，差距暴增，因為百萬傳產員工、20%中間選民都會知道誰是真正為了國家，這就是所羅門王的審判。

胡采蘋認為，只要為人民做事，盡心盡力，不問成敗，一定會得到支持；繼續認真做事，冷靜隱忍，以智慧處事，安撫民眾的情緒，化解不安與疑慮，「所羅門王一定能分清楚誰是真正的母親」。

