賴清德開出400億美元防衛升級 鍾佳濱：象徵國家富裕投資安全

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德清晨拋出震撼彈，直接在《華盛頓郵報》投書宣示：台灣將提出400億美元（約1.25兆台幣）的國防特別預算案。消息一出，藍白還來不及反應，政壇與國際社群已先沸騰。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（26）日直言，國家越富裕越要保護好自己。

民進黨立院黨團今日針對時事輿情，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

鍾佳濱舉例，國家的情況跟家庭狀況一樣，當家庭富裕、財產增加，要保護的財富更多的同時，會幫車戶裝上保全、監視器。

他接著說，台灣與民主先進國家都是如此，當國家越來越富裕，經濟越繁榮，人民對經濟生活、既有社會安全需求又更高，當我們有能力，國家、家庭都會投資更多資源在我們的安全防護上。

「賴總統這番宣布跟民主國家潮流趨勢是一致的」鍾佳濱強調，當國家越繁榮、人民越富裕，國家社會對於安全維護就更為重視，必然提高國家安全，包括國防的支出與支持。

賴清德總統以《我將提升國防預算以捍衛我們的民主》為題的投書，於台北時間26日凌晨的投書，刊登於《華盛頓郵報》。投書同時指出，台灣將深化與理念相近國家合作，以強化印太區域的共同嚇阻架構；也會擴展國內外各項協調工作，提升政府、軍隊及公民團體之間的合作，以提高社會全體在面對人為及自然災害的應變能力。

