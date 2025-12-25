賴清德開嗆藍白！怒批政治阻擋卡總預算「有何資格談憲政？」

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

明年度（2026）中央政府總預算尚未付委外，而總統賴清德今年（2025）11月祭出未來8年會投入1.25兆國防特別預算，更在立法院程序委員會上遭藍白立委多次阻擋，無法排入院會議程。對此，賴清德今（25）日強調，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再和人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政？

賴清德今日下午出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」並致詞，其中他提到國家持續在進步，不管是中央政府和地方政府的合作，或是民間企業的打拚都是國家進步的重要力量，在這種狀況下希望國會能支持，協助國家持續進步，而中央政府總預算應該迅速付委。

接著，賴清德提及今天是耶誕節，也是行憲紀念日，而憲法明文規定立法院對於明年度的預算，要在今年12月31日審竣完畢，結果今天已經25日，只剩6天的時間連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。

因此，賴清德痛批，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再和人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政？

賴清德坦言，他今天是語重心長，一方面用這樣的話感謝國人打拚，而各行各業無不卯足全力，固然是為自己、自己的公司、自己的家人，但何嘗不是也為這個社會、國家做出巨大貢獻？「政黨競爭難免，但是不能犧牲國家的利益，也不能犧牲人民的利益」。

他強調，今天特別利用這個機會敬請立法院，能夠審慎通過中央政府總預算，尤其是國防特別預算應當審查，「（藍白立委）公開講支持國防預算，然後再藉由各種理由，連交付審查都不願意，國人聽不懂啦！國人也沒有辦法理解？既然聲稱支持，那為什麼連審查都不願意？」。

「有什麼問題就審查」，賴清德喊話，執政黨禁得起考驗，編的每一筆預算都有根據，都符合國家社會人民發展的需要，而國防特別預算也是根據國家自我保護的需求編列的預算，如果立法院認為不允，可以刪除也可以刪減，但就是不能夠用各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意。

