賴清德開戰藍白 ! 怒斥「沒得到教訓」 在野嗆 : 權力認知失調、有guts來立院講

總統賴清德上午出席台南國網雲端算力中心啟用會前接受媒體訪問時表示，藍白當家的立法院「反其道而行」，自去年通過《立法委員職權行使法》遭司法院憲法法庭判決違憲後，「藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。」 圖：總統府/提供

[Newtalk新聞] 國內朝野政治對立升溫。藍白陣營日前兩度封殺國防特別條例草案與行政院版財劃法草案，引發總統、兼民進黨主席賴清德強烈不滿。賴清德今（12）日中午召集民進黨立委便當會，針對爭議法案聽取意見，共商國是。

賴清德上午出席台南國網雲端算力中心啟用會前接受媒體訪問時表示，藍白當家的立法院「反其道而行」，自去年通過《立法委員職權行使法》遭司法院憲法法庭判決違憲後，「藍白並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。」

廣告 廣告

他批評，現在中央政府總預算未審，國防特別預算被阻擋進入委員會審查，反而是「變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式，通過許多法案。」

賴清德指出，這段時間藍白主導通過的法案「已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施」，因此他召集立法院民進黨黨團討論應對。他也呼籲在野黨 :「我們不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是我們國家只有一個」，希望藍白以國家利益為最優先，共同合作，「這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。」

對此，在野陣營也做出強硬反擊。台北市議員侯漢廷在臉書發文批評 :「賴清德自己病了，卻要藍白看醫生。」他指民進黨發動全台大罷免，結果 32 案全數失敗，「這是台灣人民對賴清德『鬥爭路線』投下的不信任票！正常人輸了會檢討，賴清德輸了卻說『是藍白沒得到教訓』，簡直是巨嬰心態！」他並質疑民進黨先撕裂社會、行政院不依法編列預算，卻將「監督」抹黑成「害國」，形容賴清德「患上了嚴重的權力認知失調。」

國民黨立委徐巧芯則在立法院開嗆 :「剛才總統還在說藍白不知檢討，那明明不知檢討的是賴清德大罷免大失敗以後，依然故我。」她直言，賴清德「在外面講了這麼多，你不敢來立法院講藍白沒有檢討」，並呼籲總統「有 guts 就來立法院講這句話啊」。

網路上也有不少網友酸賴清德，包括「32：0 還沒得到教訓」、「賴清德示範是：所有的錯都是別人的錯」、「大罷免沒過，不然台灣早就被你賣掉了」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》北約2年後「腦死」? 美政策劇變 NSS如「分手信」 歐洲怒了

新創「C5」繞過「G7」? 美媒曝川普棄歐 NSS「核心五國」被揭露 白宮否認