賴清德開炮藍白：公開讚賞普丁、擁抱習近平 卻彈劾民選總統？

立法院12/26通過啟動對總統賴清德彈劾案程序，賴清德接受專訪今（12/28）晚播出，面對在野黨提案彈劾，賴清德炮轟，「他們公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平」，卻是對台灣民選的總統要彈劾，我覺得社會自有公道。

賴清德近日接受三立電視節目《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪，談到在野黨不排審明年度總預算，賴清德直言，「我是覺得很難理解，就是說，你言必稱你支持中央政府總預算，可是你就不願意付委；然後你言必稱支持國防預算，你也不願意付委。」

賴清德認為，這個有違常理，根據司法院499號的釋憲文，就是說民主政治就是少數服從多數，但多數要尊重少數，現在在野黨不斷的強調，「你少數你就要尊重我多數」，但是在野忘了，大法官還有一句話，就是多數也要尊重少數，那如何尊重，就是說會一定要開，不能夠委員會不開、預算不進入討論，會議要開，要讓少數人可以去開會、提案、討論、參與表決，結果在野黨都不願意，「程序不正義」。

賴清德說，有太多的法律，而且都社會爭議性的法律，國民黨就強行直接逕付二讀，沒有到委員會審查，這個是違反民主的程序的，現在軍購案、中央政府總預算，連審查都不願意審查，這個是不符合民主精神的。

賴清德表示，希望國人能夠了解，也希望在野黨，「我們國家只有一個，我們不妨在民主的程序上面競爭，就是選舉，明年年底選舉就來了，2028年的總統選舉，也有人開始在討論了，我們不妨讓人民來做決定嘛」。

他說，如果認為說民進黨沒有道理，可以訴諸民意，不是說用立法院多數，用議事程序來杯葛。鄭弘儀追問，總統會覺得很「鴨霸」？賴回應，「我覺得很多人會這樣覺得」，至少他以前在立法院沒有這種情況。

至於在野黨提案彈劾總統，有何目的？賴清德表示，他感覺國民黨跟民眾黨在野黨聯盟令人費解，「他們公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平」，卻是對台灣民選的總統要彈劾，「我覺得這個是社會會自有公道」。

