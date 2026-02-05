賴清德開砲鄭麗文！「欣然接受九二共識真的是中國人」

國民黨主席鄭麗文昨日在中常會上表示，九二共識就是兩岸同屬一中，沒那麼恐怖，這是中華民國憲法明文規定、白紙黑字所寫的，引發外界討論。針對九二共識相關議題，總統賴清德表示，「如果有人欣然接受九二共識並且不害怕的話，那表示他真的是中國人」。

賴清德受訪。（圖/中天新聞）

賴清德今天（5日）參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠暨與紡織產業座談，他於座談會前接受媒體聯訪，被問到九二共識相關議題時表示，大陸國家主席習近平已經多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間。

在這種狀況之下，賴清德指出，「如果有人欣然接受九二共識並且不害怕的話，那表示他真的是中國人，同時也積極的在推展兩岸的統一」。 他強調兩岸要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才能夠贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。

國民黨主席鄭麗文。（圖/資料照）

賴清德強調，過去自己在醫院服務，常常跟自己的門診的病人提醒， 健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，個人如此，國家也是如此。

賴清德認為，這幾年來台灣持續進步、社會持續發展、經濟也越來越好，去年的經濟成長率高達8.63%，股市已經突破三萬點，就業情況15年來最好，所以當台灣持續有重大成果的時候，台灣的國防一定要持續強化，有強大的國防，就能保護國家主權、維護民主自由的生活方式，台灣這些重大成果也才有辦法保障。因此，他希望在野黨能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，然後就來推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。

