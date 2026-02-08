賴清德關心台中！何欣純轟盧秀燕「中央不支持」論：錯誤、荒謬

政治中心／綜合報導

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（8）日向上市場拜年發送春聯，對於總統兼民進黨主席賴清德下午到台中，她認為是賴總統特別關心台中市的發展，直言「過去我們看到中央挹注很多資源到台中市，對現在台中的盧市長而言好像處處針對著中央，在說中央不支持台中這是錯誤的、荒謬的。」

何欣純表示賴總統特別關心台中市的發展，尤其認為台中市面臨很多問題，「我也跟總統說台中市政未來願景，還有很多重大建設，需要中央跟地方一起合作。」

何欣純說，總統來那麼多次，事實上就是告訴大家他真的很關心台中市民，他真的很重視台中市這個城市發展，對於年底選舉也是重中之重，所以我們說決戰中台灣，不僅僅他常來台中昨天也去南投，前幾天多次去彰化，包括中、彰、投、苗對總統、對主席來講都是重中之重非常重要的。

對於國民黨台中市長初選民調將於三月底最後一週完成，盧秀燕直呼太晚一事，何欣純上午到市場掃街受訪表示，國民黨自己的內部的事情，還是要國民黨自己的遊戲規則去解決，「他黨的事我還是沒辦法評論。」

但何欣純認為，市民比較在意想看見的，是對這城市的政見之爭、理念之爭，絕對不是這樣政治秀的姊弟之爭，她質疑的問「這場所謂的姊弟之爭包含盧市長為什麼要這麼急？我想都是在做個人的利益算計，這種政治算計不是市民之福！」

