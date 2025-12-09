賴清德關心日強震「隨時準備提供協助」 網傻眼：台南屋頂自己爬

日本青森縣外海昨晚發生強震，賴清德總統今（9）日於社群平台，用中文和日文，向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。此事也在網路上引發熱議，有網友直呼，「台南當初還要爬屋頂」、「反觀台南人自己爬屋頂」。

賴清德。（圖／中天新聞）

日本青森外海8日發生規模7.6強震，後下修至芮氏規模7.5，9日上午再度發生規模6.4地震。對此，地震專家郭鎧紋示警，近日前往日本旅遊要特別留意，7.5地震很有可能只是前震。

日本青森8日晚間發生強震。（圖／美聯社）

賴清德發文表示，「對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我想向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。」

日本青森縣東方外海8日晚間發生強震，青森縣八戶市測得最大震度6強，該縣市及附近地區停電。（圖／N TV）

此事也在PTT上引發熱議，網友們紛紛表示，「生魚片開吃」、「臺南是屋頂自己爬，祖國是隨時援助」、「送生魚片」、「台灣總督嗎」、「反觀對自己人…天災來時地方要自己面對」、「台南當初還要爬屋頂」、「台南淹水不聞不問」、「反觀台南人自己爬屋頂」、「人家現在焦頭爛額恨不得你閉嘴....」。

