賴清德關心血庫告急 民進黨攜手社團做公益、何博文已捐血 91 次

民進黨副秘書長何博文已經捐血91次。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 民進黨攜手民間社團，一起號召民眾捐血。對此，民進黨副秘書長何博文今（30）日透露，民進黨主席高度關心血庫告急，並指示黨部同仁應積極結合民間力量解決社會需求。他也說，他自己捐血次數已累計達 91 次，除了能幫助他人，也有助於促進自身新陳代謝與健康。

民進黨攜手國際獅子會、淡信慈善基金會於今日共同舉辦「2026悅迎欣春、送暖入庫 捐血活動」，並由欣悅獅子會長余淑芬、淡信慈善基金會副執行長蔡景偉以及民進黨副秘書長何博文共同出席，號召民眾挽起袖子，為血庫注入溫暖。

廣告 廣告

何博文指出，近期寒流頻傳導致血庫告急，賴清德對此高度關心，特別指示黨部同仁應積極結合民間力量解決社會需求。他說，透過此次活動，希望能喚醒大眾踴躍捐血，讓在年節期間也能感受到台灣人的善心與暖意，確保醫療安全庫存。

何博文自身為例，至今捐血次數已累計達 91 次。他表示，捐血除了能幫助他人，更有助於促進自身新陳代謝與健康；同時，距離上次捐血已滿三個月，他今日也率先加入捐血行列，呼籲國人在連假期間共同參與，一同度過寒冬血荒。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李貞秀國籍爭議延燒 黃國昌：法律解釋權從來不在行政機關

挺蔡其昌選總召！王世堅向柯建銘喊話：「退在最高點」交棒