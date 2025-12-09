賴清德關注日本強震：台灣隨時準備提供必要協助

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(12/2)表示，針對日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我想向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。

總統賴清德，資料照，總統府提供

日本在台灣時間12/8深夜10點15分時，發生規格7.5強震，震央位於青森縣外海80公里處，震源深度54公里，這次地震造成至少30人受傷，約9萬居民撤離，目前為止，鄰近地區核電廠未傳出異常狀況。

賴總統稍早透過網路社群「X」帳號發文表示，對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我想向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。

賴總統該篇文章日文原文如下：

青森県沖で昨日発生した地震について、影響を受けられたすべての皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。台湾と日本は災害があるたびに支え合ってきました。私たちはいつでも必要な支援を行う用意があります。日本の皆さまのご無事と、一日も早い日常生活の再開をお祈りしています。

