賴清德關注「川普帳戶」方案、朝野競相提案「為兒童存第一桶金」！政院若積極回應或能促朝野合作「解決經濟大幅成長分配不均問題」

美國總統川普提出「川普帳戶」概念為兒童儲蓄投資股市，台灣朝野也競相提出類似方案。藍白兩黨主席今（25）日宣布推出「台灣未來帳戶」為兒童存下人生第一筆資金，綠委則以現行幫助弱勢家庭的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」為基礎改進政策。據悉，總統賴清德相當關注此一方案，若後續政院正面回應，將能讓朝野合作，或能解決台灣經濟超前成長、財富分配不均困境。

藍白兩黨主席鄭麗文、黃國昌今日共同宣布推出「台灣未來帳戶」，為0到12歲的兒童存下人生第一筆資金。兒童出生即由政府開戶並投資五萬元，往後每年投入一萬元，直到12歲為止，並在18歲時可由兒少自行動用。

廣告 廣告

今日會中也宣布，所需財源可使用超徵稅額、歲計賸餘，投資則以台股大盤ETF為主，不得使用槓桿，且設委員會獨立監管，基金年度管理費也不得超0.1％。

不過，綠委張雅琳昨日在臉書發文表示「抄作業不可恥，但抄完還說自己第一，藍白真的很丟臉 」，她直言，這不是新政策、更非藍白首創，她在今年年初就已經提出「擴大兒少帳戶」的政策構想，並跟民間團體討論方案、試算金額，找尋財源，並在 11/28 總質詢，正式要求卓榮泰院長研擬具體方案，行政院也已明確承諾會進行評估。

張雅琳並說，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」已經存在多年，透過家庭共同儲蓄、政府相對提撥，協助弱勢的孩子在成年前累積基本資源。

綠委郭國文昨日受訪時也說，他早在11月施政總質詢時，就提出將現行中低收入戶的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」擴大至未成年孩童，並針對經濟弱勢進行全額補助，同時取消用途限制，便能轉型為投資下一代的「轉大人ETF」方案，且獲得行政院的正面回應。

郭國文強調，樂見藍、白陣營拿香跟拜，但也提醒在野黨，若不審議總預算，任何新興計畫都是白談。

事實上，在前總統蔡英文時期，綠委蘇巧慧等人提案「兒少未來教育發展帳戶」，協助兒童及少年累積資產，供其未來生活及發展所需，後續三讀通過，凡2016年1月1日出生的低（中低）收入戶兒童或由政府安置滿2年的失依兒少，皆可申請開戶。開戶即有政府提撥1萬元開戶金，此後可擇定金額每月儲蓄500元、1000元或1250元，政府也提撥同額款項，每人每年最高1.5萬元為限，等孩子到18歲儲金將可達54萬元，用於就學、就業、職訓或創業。

知情人士指出，對於「川普帳戶」相關方案，綠委早有提案，但政院考慮資源用於建設或分配還沒有定見。據了解，總統賴清德對此一議題相當關注認同，政院是否正面回應，促成朝野合作，協助解決當前台灣經濟超前成長，財富分配不均困境的問題，值得後續追蹤。

（圖片來源：張雅琳、郭國文臉書、三立新聞）

更多放言報導

不擔心沒承諾赴美投資台廠遭衝擊？林修民指「232條款實務不可行」：川普拿232來對付我們，是拿石頭砸自己腳

川普政府推「兒童投資帳戶」！企業家慷慨響應！蕭上農：美國富人新潮流「投資家鄉兒童儲蓄帳戶」