賴清德陪山中獨老圍爐 教喊吉祥話拍影片賀新春

農曆過年將屆，賴清德總統29日南下台中大坑山區，提前與88歲獨居長輩邱阿公歡度佳節。（陳淑娥攝）

農曆過年將屆，賴清德總統29日南下台中大坑山區，提前與88歲獨居長輩邱阿公歡度佳節，不僅一起貼春聯、圍爐以及做紅龜粿，更憶起兒時與媽媽一起做紅龜粿。賴清德臨走前，還教長輩喊吉祥話拍影片，場面相當溫馨。

賴清德今早先到北屯區松竹寺參香後，特別參與弘道老人福利基金會「寒冬助老」服務，趕赴大坑山區陪伴邱阿公圍爐，百歲魔術爺爺鍾波球和愛做料理83歲的奶奶周林祖蔭也一起參與。

長輩們見到總統相當開心，鍾爺爺變魔術送上祝福，接著祖蔭奶奶教做紅龜粿，賴清德穿上圍裙架式十足，仔細壓粿、包餡、壓膜、脫膜，一連做2個，他更勾起兒時回憶說，「每年節日到了，我的媽媽也會做粿」。

圍爐時，賴清德貼心幫長輩夾年菜，屋裡不時傳來歡笑聲，洋溢著一片溫馨氛圍。臨走前，賴清德特別贈送長輩年禮、紅包，還教長輩講吉祥話拍影片，祝福國人「新年恭禧，閤家平安，馬到成功！」

弘道老人福利基金會指出，邱阿公因家庭變故失去果園，兒子和太太也相繼過世，所幸好心新地主援助將果園旁的平房無償讓他居住，但他的心卻從此鎖在寂靜山中，弘道6年前獲知，開始上山關心，也讓邱阿公逐漸打開心房。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，這是賴總統第五度在農曆春節前夕，陪伴弘道服務的獨居長輩吃圍爐餐，台灣已正式邁入超高齡社會，感謝賴總統以實際行動關懷長者和關心高齡議題，透過政府和民間的共同努力，讓長者享有安心、精彩的老後生活，也看見銀髮的活力。

