賴清德陪獨老圍爐！9旬嬤教做紅龜粿 總統憶兒時籲多關心長輩

總統賴清德台中大坑山區，陪獨老圍爐。（圖：弘道基金會提供）

總統賴清德今天（29日）參與弘道「寒冬助老」服務，到台中大坑山區陪伴88歲邱姓獨居阿公圍爐，並邀請百歲魔術爺爺鍾波球和83歲周林祖蔭奶奶參與，提醒民眾多關心家中長者，也籲請各界愛心助老，更鼓勵長輩，不管幾歲，對興趣和夢想，都能保有熱情和行動力，共創溫馨有活力的超高齡友善社會。

弘道老人福利基金會表示，88歲獨居台中大坑山上的邱阿公，因家庭變故，失去果園，兒子和太太，相繼過世，幸好好心地主援助，提供果園旁的平房，無償讓阿公居住，弘道6年前開始到家關心，除提供生活物資，志工也會定期上山，陪伴聊天、關心生活狀況，得知總統賴清德特別上山，一起圍爐，他萬分開心感動，直說，這是求之不得的驚喜，感謝總統關心。

今天（29日）中午，總統由弘道基金會董事長王乃弘陪同，到獨居的邱阿公家，除了拜早年，也準備禮物送給阿公和另外兩名長輩，包括營養品、保暖圍巾和總統府的帽子、保溫杯，陪伴長者暖過冬。長輩們也展現才藝，百歲鍾波球爺爺表演拿手魔術，83歲周林祖蔭奶奶則教總統做喜氣紅龜粿，還讓賴清德想起小時候跟在媽媽身邊做紅龜粿的時光，呼籲民眾多關心家中長輩。

總統台中山區陪獨老圍爐，9旬嬤教做紅龜粿讓賴清德憶兒時。（圖：弘道基金會提供）

弘道老人福利基金會董事長王乃弘說，這是賴總統第五度在農曆春節前夕，陪伴弘道服務的獨居長輩吃圍爐餐，台灣正式邁入超高齡社會，感謝總統以實際行動，持續關懷長者和關心高齡議題，透過政府和民間的共同努力，讓長者能享有安心、精彩的老後生活，也看見銀髮的活力。

王乃弘指出，弘道從宜蘭到屏東共有7個服務處、30個志工站，關懷服務1萬多名長者，除日常關懷服務，每年歲末都會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩照顧關懷計畫，集結社會大眾的愛心，透過除舊布新大掃除、陪購物伴年貨、送年菜圍爐餐以及走春迎新等等服務，趕走孤寒，溫暖獨老的身心，更能在寒冷時節關心與協助避免遺憾。但今年募款跟冷氣團一樣冷，年節近，助老服務經費缺口還有4成，歡迎民眾愛心相挺助老，捐款800元助老送年菜或享圍爐餐，捐款1200元助老除舊佈新、辦年貨，捐款3000元助老全年關懷服務不間斷。弘道愛心電話：04-22060698。（寇世菁報導）