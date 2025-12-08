賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了

要聞中心/綜合報導

賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為；但她也提及，「現在正在偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案」。

蔡英文、賴清德。（圖／中天新聞）

媒體人董智森觀察，英系人馬在大罷免32比0輸了以後，許多人都站出來了。前行政院長蘇貞昌最不甘寂寞出來指指點點，前總統蔡英文趕快把想想論壇又恢復了，前政務委員張景森最喜歡講話，李文忠也常常表達意見。董智森認為，過去蔡英文時代執政的那些人出來發言，感覺是要告訴賴清德怎麼當總統，暗示現在他顯然當得不好，車鑰匙交給他是錯的，所以他們要自己來。

董智森指出，賴清德的壓力不只是來自藍白合的國會，更大的壓力來自黨內以前的老勢力，所以有意角逐高雄市長的立委賴瑞隆一定要硬挺下去。他認為賴瑞隆顯然沒有料到，這次兒子涉霸凌事件的反彈會這麼大。

賴瑞隆。（資料照）

蔡英文則再度發文，提及「能源轉型」。

蔡英文表示，發展綠能，在台灣是跨越黨派的共識。台灣三個主要的政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標。如今，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中，也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。

蔡英文說，面對負面的衝擊，我認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。「現在正在偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案，我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。」

蔡英文認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境。如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同的經濟利益。

最後，蔡英文強調，為了確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會的信任，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。

光電示意圖。（資料照）

