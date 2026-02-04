賴清德隔空叫陣「選擇走向世界或二次西進」 鄭麗文：全世界都走向中國

記者詹宜庭／台北報導

鄭麗文主持中常會。（圖／記者詹宜庭攝影）

總統賴清德昨日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，談及國民黨副主席蕭旭岑率團赴中參加智庫交流論壇，賴清德說，到底要繼續攜手美國、日本、歐洲等友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國去推動所謂的「二次西進」？國人可以清楚做選擇。對此，國民黨主席鄭麗文今（4日）在中常會上表示，現在全世界都想走向中國，更酸「我可以站在賴清德後面，沒有要搶著站在他前面，我可以把位子讓出來給他。」

鄭麗文表示，總統賴清德親自召開記者會叫陣，質疑「到底要繼續攜手美國、日本、歐洲等友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國、推動所謂的二次西進」。對此，她要提醒賴清德，現在全世界都想走向中國，近期包括韓國、英國、法國、愛爾蘭、芬蘭等多國元首，皆密集訪問北京並會晤中國國家主席習近平。她建議賴清德試著放大視野，不要每天只關注「三民自」，因為看久之後三觀會出問題，會跟世界脫節，唯有多看國際新聞，才可以看到世界積極走向中國。

廣告 廣告

鄭麗文說，自己講話賴清德可能不愛聽，因此她上週在中常會特別引用英國首相的說法，希望對方能聽進去。她今天再次強調「沒必要在中國與美國之間做選擇」，台灣走向中國、走向世界，從來就不是零和選擇，兩者可以同時做到，共好雙贏才是當今國際社會的共同語言，世界各國都在朝這個方向努力。她呼籲，賴清德不必將這變成你死我活的選擇題，心胸放寬，會發現台灣在國際之間其實有極大的空間可發揮。

鄭麗文也坦言，她很擔心，因為現在蕭旭岑率團赴北京，賴清德就已親上火線召開記者會，那未來若是她本人訪問華府，賴清德又該如何反應？不過，她強調，不論是對美、對中，還是面對國際社會，她都真心希望能與賴清德手牽手合作，共創兩岸和平與繁榮，「我可以站在賴清德後面，沒有要搶著站在他前面，我可以把位子讓出來給他。」

更多三立新聞網報導

撇濫用公務車風波！李俊俋入接民進黨「兩黨職」 賴清德親宣布人事案

「四主軸」推國家防癌計劃 賴清德：目標2030前癌症死亡率降低1/3

不小心越買越多本！賴清德力挺國際書展 63本私房推薦書單全公開

「強烈鼓勵」台灣立院批准國防預算 美議員：台灣的安全就是美國的安全

