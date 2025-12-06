即時中心／高睿鴻報導

自2006年後，民進黨就再也無法取得新北市長（原為台北縣長）大位，但近日，前台北縣長蘇貞昌的女兒、現任立委蘇巧慧，獲得身披綠袍競選市長的機會，讓外界相當關注，新北「藍天轉綠地」的可能性。除了多份民調顯示，蘇巧慧若不是暫居領先、也僅以微幅差距落後領先者，顯示勝選機率不小。而總統賴清德更於今（6）日大讚，放眼新北歷屆市長，表現最好的就是蘇貞昌，因此呼籲選民，務必支持他的女兒蘇巧慧。

廣告 廣告

賴總統今早出席「新北市苗栗同鄉會員大會」時，與蘇巧慧、以及將披綠袍選苗栗縣長的陳品安同台，為後兩人拉抬聲勢。賴清德表示，他是在新北出生、長大，非常感謝故鄉，讓他能夠成長茁壯；當然，也很感謝台南的父老鄉親，給他服務國家、社會的機會，但自己同樣感激來到新北打拼的苗栗鄉親，「因為因為你們的每份力量，都奉獻在新北市，才讓我的故鄉能越來越好」。

賴清德接著又說，放眼新北歷屆縣市長，不可諱言，表現最好的縣長就是蘇巧慧的父親蘇貞昌。他還問台下鄉親，「大家說對不對？」，結果所有人馬上報以熱烈掌聲。總統續指，蘇貞昌確實付出最多、貢獻最大、解決的難題也最多，「所以，讓我們新北市脫胎換骨、有機會改頭換面、且進一步發展的人，就是我們的縣長蘇昌昌啊！」。

因此賴清德也順著往下說，現在，蘇貞昌的女兒蘇巧慧，也準備出來競選新北市市長，「大家支持一下好不好？拜託大家支持一下啦！」。

快新聞／賴總統震撼表態！歷屆做最好的新北首長是「他」 原因全說了

總統賴清德（左）為新北市長參選人蘇巧慧（右）大力背書。（圖／民視新聞）

談到蘇巧慧，賴清德也說，相信大家都已經對她很熟悉，不僅是台大法律系高材生、還律師高考及格；也曾經在留學回國之後，進入律師事務所上班。同時，她還因為關心社會弱勢、關注台灣民主發展，所以才一步一步走進政治場域。賴總統接著又笑著說：「她還有一個很難得的成績啦，甚至贏過賴清德咧！」，此言一出，連蘇巧慧都面露驚訝，狐疑地看著他；台下群眾也相當好奇，總統所指為何。

於是，賴清德接著指出，蘇巧慧已經在立法院，連續15次獲得評鑑第一名，真的很了不起！他也笑說：「我看了資料才發現，這個贏過我了吧？真的很不了起啦！所以拜託大家，一定要支持蘇巧慧，好不好？」。

快新聞／賴總統震撼表態！歷屆做最好的新北首長是「他」 原因全說了

總統賴清德（左）大力稱讚新北市長參選人蘇巧慧（右）時，露出激動神情，蘇也笑了出來。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／賴清德震撼表態！歷屆做最好的新北首長是「他」 原因全說了

更多民視新聞報導

輔大創校百年！談教宗籲追求和平 賴清德盼全球領袖都能聽到

綠營確定推「她」選苗栗縣長！總統掛保證：專業有能力、道地苗栗人

拒學美國！新指引「出生2個月」才打B肝疫苗 我疾管署：不跟進

