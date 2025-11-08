賴清德青年百億圓夢計畫竟用國發基金預算 王鴻薇：不務正業
總統賴清德的重要青年政見「青年百億海外圓夢基金計畫」近日發出首播影片。不過國民黨立委王鴻薇質疑，明年度預算竟是由國發基金編列而非教育部青年署，批評此舉「不務正業」、「預算通通亂掉」。
「青年百億海外圓夢基金計畫」首播影片中，賴清德與熱血追夢的舞蹈青年互動，賴清德表示，青年百億海外圓夢計畫非常有價值，明年的預算已送到立法院審議，希望能夠如期審核通過。
對此，王鴻薇發現，今年度的10億元預算原本編列在教育部青年署，但已送進立法院的明年度預算卻出現在行政院的國發基金，且因預算逐年增加，經費增至20億元。
王鴻薇指出，這類預算應該放在教育部比較合理，如果國發基金有太多不務正業的支出，可能會影響其原有業務，並質疑若其他社福也放到國發基金，整個預算制度將會混亂。
教育部青年署說明，經費規劃是從115年度往後3年的90億元向國發基金申請，明年度預算目前仍在立法院程序委員會審議中。此計畫原旨在協助15至30歲青年實現夢想，但預算來源的變更引發朝野間的討論。
