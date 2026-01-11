賴清德靠AIT施壓韓國瑜？ 吳宗憲痛批：綁架在野黨

美國在台協會（AIT）處長谷立言近期頻接觸會台灣政壇人士，1月7日拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣。國民黨文傳會主委、立委吳宗憲10日批評，民進黨刻意拿美國例子來對照台灣，實際上是藉民生議題施壓、綁架在野黨，讓不合理、浮濫的支出繼續存在。

AIT處長7日會晤立法院長韓國瑜。（圖／AIT臉書）

AIT在社群平台發文表示，谷立言與立法院正副院長一同歡慶新年，並就台美如何在安全、經濟發展及人民交流等面向深化合作進行討論。總統賴清德被問及相關行程時回應，希望處長的努力沒有白費。吳宗憲10日在中天節目《週末大爆卦》中指出，目前朝野對立最嚴重的預算僵局，問題癥結並不在在野黨「不審預算」，而是行政院的作為本身出了問題。

吳宗憲表示，執政黨長期透過大量媒體宣傳，將預算卡關的責任全數推給在野黨，形塑「不審預算就是傷害人民」的印象，但實際情況並非如此。他強調，若行政院依法編列預算，在野黨自然沒有理由阻擋，但如今的僵局，關鍵在於立法院已三讀通過的法律案，行政院卻選擇不編列、不執行，反而對外宣稱相關法案是「違憲、增加預算」，這種說法根本是在混淆視聽。

國民黨立委吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲指出，過去民進黨執政時，也曾以法律案方式處理涉及經費的政策，從未將其稱為預算案。如今在野黨提出特別條例或相關法案，僅因涉及經費，就被執政黨一概貼上「預算案」標籤，這種雙重標準令人無法接受。他直言，行政院提出的是一個「違法的預算」，立法院依法三讀通過的法律，本就應交由行政院執行，這是行憲多年來的基本制度，但現在卻被行政院打破，才導致預算無法順利審查。

吳宗憲進一步表示，在野黨之所以願意在部分議題上讓步，是因為不忍心讓全民承擔後果，清楚知道真正犯錯的是行政院，而非人民。然而，現況卻被扭曲成在野黨漠視民生、執政黨反而「為人民著想」，這樣的結論相當荒謬。他也反駁執政黨以美國政府關門為例恐嚇民眾的說法，強調我國與美國的預算制度完全不同。

吳宗憲說明，依據我國《預算法》第54條規定，即便預算未完成審議，政府基本運作仍可維持，不會出現全面停擺。他批評，「今天民進黨是拿美國的例子來騙台灣人」，民進黨刻意拿美國例子來對照台灣，實際上是藉民生議題施壓、綁架在野黨，讓不合理、浮濫的支出繼續存在，這才是造成今日預算亂象的真正原因。

