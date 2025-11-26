賴清德預告中國將犯台！黃揚明酸「川普才保證沒事」：為連任的抗中保台策略？

總統賴清德今（26）日舉行「守護民主台灣國安行動方案」記者會，期間透露北京當局有意在2027年完成「武統台灣」的目標，譴責中國升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖消滅台灣主權的行徑；資深媒體人黃揚明透過臉書發文表示，美國總統川普（Donald Trump）才在月初重申、掛保證，強調中國不會在自己任內犯台，黃揚明揶揄，「該不會是為了2028連任的抗中保台策略吧？」

黃揚明透過臉書發文，引述賴清德在記者會上「中國將於2027年犯台」的相關言論，對比川普月初才重申，在自己（川普）任內，中國不會對台採取軍事行動的保證，黃揚明諷刺表示，賴清德此舉無疑是「明目張膽的『疑川論』」。

「賴總統堅持只提2027的動機，該不會是為了2028連任的抗中保台策略吧？」黃揚明進一步表示，不僅川普多次掛保證，連美國國會近期的報告，都將2027年的時程放寬到2035、甚至2049年，懷疑賴清德相關發言的背後，是不是有個人的選舉考量。

