賴清德預告 將下鄉與產業溝通

賴清德總統昨出席天下經濟論壇。（黃世麒攝）

台美關稅談判底定，賴清德總統22日以「聞到花香就知道春天來了」形容台灣經濟新局，並以「天時、地利、人和」大談政府的戰略規畫。他也透露，接下來他和行政院長卓榮泰、行政團隊將到各縣市與各產業界密切溝通，了解第一線需求，攜手因應各項挑戰。

賴清德昨出席「天下經濟論壇」指出，去年美國根據我們前年對美貿易順差739億美元，一開始給予台灣32％關稅，很多人擔心台灣恐很難走出困局，「但我們看到台灣不僅走出困境，而且爭取到更好的機會，跟日本、韓國主要的競爭國家站在同一個起跑點」。

賴形容，雖然沒有看到百花盛開，但只要聞得到風中傳來隱隱的香味，就知道春天已經來了，台灣的經濟新局已經打開，呼籲國人不要遲疑、裹足不前，應該更有信心，團結向前，一定可以迎接更好的未來。

賴清德接見工業協進會代表時也表示，政府十分理解業界承受的壓力，對產業的協助也不因關稅談判告一段落而停止，接下來他和卓榮泰、行政團隊會持續到各縣市與各產業界密切溝通，了解第一線需求。

此外，外界質疑台積電赴美投資會減少對台灣的投資，外交部長林佳龍昨以「水井論」說明，強調半導體產業就像源源不絕的泉水，「要讓台灣人往高處爬」，對美投資重點在於「質的提升」，而非量的轉移，透過全球布局使台灣與各國利益更加一致，進一步提升台灣在國際供應鏈中的不可或缺性。

至於台積電在亞歷桑那州設廠，林佳龍表示，未來希望透過設立辦事處或Taiwan Tower，提供台灣投資美國的一站式服務，也方便美國企業投資台灣，期盼今年內能有進展，後續相關程序將依行政程序辦理。