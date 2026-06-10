賴清德預計6年投442億拚無人機 江啟臣籲勿「重南輕中」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
賴清德總統9日赴台中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」表示，無人機產業列為國家發展重大政策之一，將透過3面向發展相關產業，政府預計6年投入442億元，並就國防與無人機預算審查向國會喊話。對此，立法院副院長江啟臣回應表示，台灣無人機產業若要走向國際，關鍵製造與供應鏈核心就在台中大肚山一帶，但中央長期資源配置出現「重南輕中」現象，恐影響整體產業布局。
江啟臣表示，遺憾中央政府的政策，不論是無人機國家隊、智慧機器人的相關資源，都忽略台中，忽視最頂尖的光學與精密機械，以及漢翔這樣無可替代的航太龍頭，都在台中。他說，僅將擁有最強製造實力的台中當成配角，讓台中做後勤、做代工，這樣的政策方向，恐怕是國家資源的錯置，對於台中無人機、機器人產業的發展，更不是有利的佈局配置。
江啟臣呼籲，希望賴清德總統不是只有來台中講講話，更要把實質的研發資源、國家級園區實實在在地落腳台中。他希望讓台中做火車頭，帶領台灣的軍工與機器人產業走向國際。
針對民進黨市長提名人何欣純點名在野黨阻擋預算、影響產業發展，江啟臣強調，立法院依法審查預算，是為確保資源合理配置與產業長遠發展，並非刻意杯葛。江表示，無人機相關預算規模龐大，國會有責任檢視其流向與政策規劃是否均衡，避免出現資源過度集中、結構失衡的問題。
賴清德表示，希望台灣的無人機產業能夠成為台灣在全球無人機發展的亞洲中心，能夠具體達到強化國防力量，政府將從3大面向推動無人機產業發展。首先，由經濟部籌組「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合產官學研能量，打造無人機產業國家隊。再者，行政院核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年至2030年，共編列442億元預算，全力支持產業發展，並將視實際需求持續提供必要支持。
賴清德續指，最後要推動法令修訂與制度建構，已責成行政院副院長鄭麗君統籌協調相關部會，全面檢討並鬆綁法規限制，同時建構符合產業發展需求的法令基礎，包括協助推動研發、生產製造、試驗場域及試飛空域等相關配套措施，提供產業發展所需的支持。
照片來源：取自江啟臣臉書
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