賴清德頒發「模範警察」 產後驟逝女警陳芊雯獲獎…家屬代領惹鼻酸

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總統賴清德出席警察節慶祝大會，頒獎表揚日前過世的北市中正一分局員警陳芊雯，由家屬代表領獎。廖瑞祥攝



總統賴清德今（6/11）出席「115年警察節慶祝大會」，頒發「第62屆全國模範警察」共計29名，產後離世的北市中正一分局員警陳芊雯，獲選全國模範警察，由家屬代表領獎，包括其父母、哥哥、丈夫都到場，畫面惹鼻酸。

賴清德致詞提及，上週他在中央警察大學的畢業典禮，看見即將投入治安工作的年輕世代，今天來到警察節慶祝大會，也看見全國警察同仁，長年堅守崗位的專業與榮耀，從新血養成，到第一線執法，警察所承擔的都是國家法治，與社會安定，最重要的責任。每一位警察同仁都是人民的守護者。

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賴清德表示，今天的大會特別在台北車站大廳擴大辦理，透過體驗營和成果展，讓民眾能夠更了解警察同仁的辛勞跟付出。他代表政府和全體國人，向所有的警察同仁表達最由衷的敬意和感謝，也要感謝獲得表揚的29位全國模範警察，以及10位榮獲警察獎章的資深績優同仁，在工作上展現專業與責任，也替團隊爭取榮耀。

總統賴清德出席警察節慶祝大會，頒獎表揚日前過世的北市中正一分局員警陳芊雯，由家屬代表領獎。廖瑞祥攝

總統賴清德出席警察節慶祝大會，開心與小朋友比出「花朵」、「兔子」。廖瑞祥攝

賴表示，今天許多同仁的家人也在現場，他要特別感謝各位的支持。警察工作隨著突如其來的勤務，以及家人心中放不下的牽掛。因為有家人的支持與體諒，警察同仁才能夠無後顧之憂，站在第一線守護社會。

賴清德說，無論是深夜巡邏、交通疏導、偵辦案件、維護大型活動安全，或是在緊急、現場第一時間趕到，警察同仁的依法執行與專業判斷，都讓社會的每一個角落多一分安心，更累積了人民對國家的信任。

賴清德提及，近十年來，台灣暴力刑案發生率持續下降。這是全體警察同仁長期努力的成果，也是台灣社會穩定的重要基礎。

他強調，為了因應新興科技發展及犯罪型態快速演變，要持續給予警察同仁更多、更大的支持。包括加速提升科技執法量能、精進建置防暴效能、強化通訊科技防範犯罪力，以及汰舊換新警用車輛，讓同仁能夠以最先進的科技打擊不法；而在個人裝備方面，也將規劃採購戰術防彈衣與戰術槍套組，全面提升員警的安全設備，確保執勤安全。

賴清德並指，同時為了合理反映同仁工作的強度、風險以及專業，今年三月開始，調高刑事加給，以及勤務繁重加給。並且除了調高直轄市勤務繁重加給，屬於非直轄市的13個本島縣市警察同仁，也納入適用範圍，最高提升四成支領，希望透過待遇的調整，來服務同仁的士氣。

賴清德說，當前犯罪型態持續改變，因應各種治安挑戰，我們必須要不斷精進策略，才能夠有效守護人民。去年，打詐犯罪防制中心法制化後，打詐組織編制擴大。我要請大家持續追上游、斷金流，系統性瓦解詐騙集團犯罪的連結。

總統賴清德出席警察節慶祝大會。廖瑞祥攝

他說，面對最近多起毒駕事故，感謝行政院長卓榮泰，已經從源頭後阻強化查緝、重懲毒駕三個面向，提出14項作為，全面加大防治力道。包括將依托咪酯改列為第一級毒品，凡是製造、運輸、販賣，最高可處死刑。政府也將推動修法，對於持有電子菸沒入行政罰，並增訂沒入規定。對於毒駕，除了吊銷駕照，也一律沒入車輛，並加重行政處分以及全面提高法定刑度。

賴清德說，「要拜託各位同仁，一定要以毒駕零容忍的態度，嚴格執法。毒品害人，毒駕更可能奪走無辜生命，我們要持續溯源斷根，全力打擊毒品犯罪，讓國人遠離毒品，守護個人安全回家的路。」

最後，賴再次感謝全國警察同仁用專業和紀律守護台灣、守護人民。政府會繼續提供各位支持和保障，「讓我們一起努力，讓人民更安心，社會更安定，國家更安全。」

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