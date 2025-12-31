賴清德領軍誓師！童子瑋戰基隆、陳素月選彰化、劉建國拚雲林

民進黨召開記者會，宣布由基隆市議長童子瑋挑戰基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長，以及立委劉建國角逐雲林縣長。(記者劉信德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨布局2026年百里侯之戰，今天(31日)召開中執會，通過由基隆市議長童子瑋挑戰基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長，以及立委劉建國角逐雲林縣長。總統暨民進黨主席賴清德於提名記者會強調，3位候選人皆長期投入公共事務，從議會問政到基層服務累積深厚實績，獲得地方民眾一致肯定；賴並親自為3人披掛競選背帶，高呼「凍蒜」口號，展現勝選氣勢。

針對基隆市，賴清德指出，童子瑋從政完全是出於對土地的感情，初次參選時未獲家族長輩支持，以無黨籍身分參選，既無政黨資源、亦無長輩奧援，一步一腳高票當選，第二任更是該選區最高票，順利擔任基隆市議長。童子瑋此次接受徵召扛起重任，是為了讓基隆恢復到過去光榮的港都。

彰化縣方面，賴清德稱讚，陳素月人如其名，樸實且做事踏實，像月亮的光芒一樣溫柔，去幫助需要的民眾，曾創下彰化縣立委選舉的得票紀錄；陳就如同「彰化阿信」，身為單親母親，在兼顧孩子與問政之間從不喊苦。賴進一步列舉，陳素月的幾項建設對彰化未來發展非常深遠，包括「地方制度法」修法、關心傳產發展、以及推動台鐵田中支線動工等，呼籲彰化選民鼎力支持。

至於雲林縣，賴清德介紹，劉建國非常孝順且特別關懷弱勢，曾擔任由跨黨派立委組成的厚生會會長，顯示其問政專業備受朝野肯定。劉建國對雲林建設的貢獻，包括爭取台大醫院斗六分院虎尾醫療大樓、老人醫療研究中心，推動虎尾溪整治、濁水溪風吹砂，以及癌症新藥基金等，這些實績證明其具備解決地方困難的能力。

童子瑋嘆基隆逐漸沒落 誓言找回港都光榮感

童子瑋說，他記憶中的基隆曾是全台最繁華的城市。大學畢業返鄉後，看見城市逐漸沒落，促使他投入公共事務；直到十年前林右昌上任基隆市長，才讓大家重新看見基隆。期盼延續近年市政改革的基礎，把基隆最美的樣子找回來，讓市民再次相信這座城市。

「彰化阿信」陳素月獲肯定 拚加速建設、產業升級

陳素月說，她長期透過解決地方問題實踐民主價值，未來將持續推動產業升級與縣政建設。面對彰化人口流失與高齡化等挑戰，當選後將帶領縣府加速建設、促進產業升級，為縣民謀求最大福祉，重現彰化光榮。

劉建國強攻醫療與長照 盼解決人口流失翻轉雲林

劉建國說，他再次為雲林打拚，正面回應人口老化、流失與醫療資源不足等問題。未來將以高齡醫學研究中心與台大雲林分院為核心，強化醫療量能，同時推動農業結合生技、發展中醫藥產業，提升農業價值，讓年輕人願意返鄉，共同打造新雲林、新幸福。

民進黨立委基隆市議長童子瑋參選基隆市長。(記者劉信德攝)

民進黨立委陳素月參選彰化縣長。(記者劉信德攝)

民進黨立委劉建國參選雲林縣長。(記者劉信德攝)

