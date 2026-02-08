賴清德頻訪台中 何欣純：真的很關心台中市民與城市發展

賴清德頻訪台中，何欣純（中）：真的很關心台中市民與城市發展。（林弘笙攝）

2026縣市長選舉逼近，民進黨台中市長參選人、立委何欣純8日上午到向上市場拜年、發送春聯；針對賴清德總統近日多次到訪台中，她表示，總統多次到台中，正是展現對台中市民與城市發展的高度重視。

何欣純表示，賴總統來那麼多次，就是在告訴大家很關心台中市市民和城市的發展，對於年底的選舉也是重中之重；台中市目前也確實面臨許多問題，她多次向總統反映台中未來的市政願景，希望中央能夠與地方攜手合作。

何欣純指出，過去中央挹注很多資源在台中市，不過盧市長現在好像處處都讓大家以為中央不支持台中，她認為這是錯誤且荒謬的。

何欣純說，賴總統不僅重視台中，近期也走訪南投、彰化等地，包括中彰投苗，對賴清德主席來講都是重中之重，顯示中台灣在整體布局中的關鍵地位。

